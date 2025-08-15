£¸£°²óÌÜ¤Î¡Ö½ªÀï¤ÎÆü¡×¡¡»³·Á»Ô¤ÇÀïË×¼Ô¤Î°äÂ²¤é¤¬¹±µ×Ê¿ÏÂ´ê¤¤¡ÖÀéÇ¯ÏÂ¾â¡×¤òÌÄ¤é¤¹
8·î15Æü¤Ï80²óÌÜ¤Î¡Ö½ªÀï¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£»³·Á»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÀïË×¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°äÂ²¤é¤¬¾â¤òÌÄ¤é¤·¡¢¹±µ×Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á»ÔÌò½êÁ°¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀéÇ¯ÏÂ¾â¡×¤ÎÂÇ¾â¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼°¤Ç¤Ï¡¢80Ç¯Á°¤Î1945Ç¯8·î15Æü¡¢¶Ì²»ÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Àµ¸á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æº´Æ£»ÔÄ¹¤é¤¬¾â¤òÌÄ¤é¤·»²Îó¤·¤¿ÀïË×¼Ô¤Î°äÂ²¤Ê¤É¤ª¤è¤½70¿Í¤¬ÌÛ¤È¤¦¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¸å¡¢»²Îó¼Ô¤¬¼¡¡¹¤Ë¾â¤òÌÄ¤é¤·¡¢¹±µ×Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á»Ô°äÂ²Ï¢¹ç²ñ¡¦»³´ßÀµ¾¼Éû²ñÄ¹¡ÖÀï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤¬Ì¤¤À¤ËÀ¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤»¤ÐÀïÁè¤äÊ¶Áè¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¤¢¤ë¾õ¶·¡£ÀïÁè¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
»³·Á»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Á´ÂÎ¤ÎÀïË×¼Ô¤Ï¡¢3Ëü8900¿Í¶á¤¯¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£