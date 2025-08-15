shallm、1stツアー＜一揆＞よりライブ映像初使用による「ゾンビ」MV公開「三都市で生まれた衝動と熱」
作詞作曲を自ら行うlia (Vo)のバンドプロジェクトshallmが、自身初のツアー＜shallm 1st LIVE TOUR 2025 一揆＞を完遂した。同ツアーのために書き下ろした新曲「ゾンビ」が8月11日にデジタルリリースされ、同曲のミュージックビデオが本日8月15日に公開となった。
ミュージックビデオは、リリース当日に開催された＜shallm 1st LIVE TOUR 2025 一揆＞ファイナルの東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO公演よりライブ映像を収録したもの。shallm初のライブ映像を使用したミュージックビデオとなる。疾走感あふれるエネルギッシュな楽曲のパワーが加速した仕上がりだ。
以下に、「ゾンビ」ミュージックビデオに関するshallmのコメントをお届けしたい。
「三都市で生まれた衝動と熱が、胸の奥で眠る感情を揺さぶり、ゾンビのようにまた誰かに噛みつきながら、少しずつ世界を巡っていきますように」
──lia
shallmは、オフィシャルサイトおよびファンクラブ“sh/room”を開設したほか、2026年2月14日に東京・Spotify O-EASTで＜shallm ONEMAN LIVE -No Sweetness Within-＞を開催することも決定している。
■デジタルリリース「ゾンビ」
2025年8月11日(月/祝)配信開始
配信：https://shallm.lnk.to/zombiePR
歌詞：https://www.uta-net.com/song/377900/
■ライブ／イベント出演情報
▼＜公認ストリートライブイベント「Kabukicho Street Live Fes.」＞
8月17日(日) 東京・歌舞伎町シネシティ広場
open18:00 / start18:30
出演：小玉ひかり / shallm / 絹 / 菜々姫 / 柚木みいな / Rons week
※入場無料
※雨天中止
▼＜LIVEHOLIC 10th Anniversary series〜Diva〜＞
9月24日(水) 東京・下北沢LIVEHOLIC
open18:30 / start19:00
出演：sajou no hana / shallm / IneedS(O.A.)
https://t.livepocket.jp/e/diva250924
※SOLD OUT
■＜shallm ONEMAN LIVE 〜 No Sweetness Within 〜＞
2026年2月14日(土) 東京・Spotify O-EAST
open16:00 / start17:00
▼チケット
前売 ￥6,000(税込／ドリンク代別)
当日 ￥7,000(税込／ドリンク代別)
席種：全自由
券種：紙／電子チケット併用・同行者登録なし
発券日：公演日1週間前
年齢制限：未就学児入場不可
枚数制限：FC先行は2枚まで／以降の先行と一般発売は4枚まで
チケット詳細 https://shallm.jp/
■FC『sh/room(シャルーム)』
オフィシャルサイト：https://shallm.jp/
入会：https://shallm.jp/about/membership
▼会費
月額：550円(税込)
※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」をご利用いただけます。
年会費：6,050円(税込)
※お支払いには「クレジットカード決済」「コンビニ決済」をご利用いただけます。
▼オフィシャルサイトコンテンツ
NEWS、PROFILE、DISCOGRAPHY、SCHEDULE
▼ファンクラブコンテンツ
TICKET、MOVIE、GALLERY、BLOG
■FC『sh/room』会員限定ミニライブ＜扉の向こうにいるのは＞
日時：2025年10月5日(日) 東京都民教会
東京都世田谷区代田5丁目35‐2
open17:00 / start17:30
▼チケット
￥4,000(税込)全席指定
※未就学児入場不可
※会場は教会の為、ミネラルウォーター(ペットボトル)のみお持ち込み可能です。会場での販売もございません。
※近隣は住宅街となっておりますので集合時間直前にご来店ください。開場の10分程度前から入場整理を開始いたします。それ以前の時間に会場前に溜まる行為はご遠慮ください。
※会場(教会)への直接のお問い合わせはご遠慮ください。
▼チケット販売スケジュール
1次販売(抽選販売)：8/12(火) 12:00〜8/26(火) 23:59
購入：https://shallm.bitfan.id/events/12912
