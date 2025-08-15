「SCARY MONSTERS EP」

2025年9月24日（水）リリース

予約：https://lnk.to/ggv_0924_SCARYMONSTERSEP

■形態 / 品番 / 価格：

CD＋Blu-ray / PCCA-06417 / 5,280円（税込）

CD＋DVD / PCCA-06418 / 5,280円（税込）

CD Only / PCCA-06419 / 1,980円（税込）

■収録内容

SCARY MONSTER作詞・作曲：牧達弥編曲：go!go!vanillas正体作詞・作曲：柳沢進太郎編曲：go!go!vanillas, 井上惇志(showmore)ダンデライオン（TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クール エンディング・テーマ）作詞・作曲：牧達弥編曲：go!go!vanillas, 井上惇志(showmore)ヒトカゲ作詞・作曲：牧達弥編曲：go!go!vanillas, Takumadrops, 山田丈造生きもの作詞・作曲：牧達弥編曲：go!go!vanillas, 大渕愛子

ダンデライオン（TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クールエンディング・テーマ）、約3年ぶりの柳沢進太郎制作曲を含む全5曲を収録予定。

【Blu-ray / DVD】

◆ LIVE FILM -Lab. TOUR 2024-2025 at 日本武道館-

SE：Lab.

01：HIBITANTAN

02：青いの。

03：デッドマンズチェイス

04：Super Star Child

05：LIFE IS BEAUTIFUL

06：クライベイビー

07：クロスロオオオード

08：マジック

09：SHAKE

10：Persona

11：Penetration

12：バイバイカラー

13：手紙

14：馬の骨

15：平安

16：one shot kill

17：来来来

18：エマ

19：平成ペイン

20：Leyline

E1：ロールプレイ

E2：Moonshine

E3：FUZZ LOVE

封入特典：ストリーミングQRコード（NeSTREAM LIVE）

▼対象商品形態 / 品番 / 価格CD＋Blu-ray / PCCA-06417 / 5,280円（税込）

CD＋DVD / PCCA-06418 / 5,280円（税込）

※NeSTREAM LIVEでは、商品に封入の視聴シリアルコードを使用し、ディスク収録の本編映像を最高画質でスマホやTVで簡単に、ストリーミング再生にてご視聴いただけます。

3度目にして初の2DAYS開催となった「go!go!vanillas Lab. TOUR 2024-2025」日本武道館公演、DAY2の模様を全23曲完全収録。

さらに、メンバーによるオーディオコメンタリーも副音声として収録。

■早期予約特典

「SCARY MONSTERS EP」早期ご予約購入者限定

『go!go!vanillas SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026』アリーナ公演チケット先行申込シリアルコードをプレゼント

▼対象商品

CD＋Blu-ray / PCCA-06417 / 5,280円（税込）

CD＋DVD / PCCA-06418 / 5,280円（税込）

CD Only / PCCA-06419 / 1,980円（税込）

▼対象公演

『go!go!vanillas SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026』

3月22日（日）【兵庫】GLION ARENA KOBE

4月19日（日）【東京】TOYOTA ARENA TOKYO

4月29日（水）【愛知】日本ガイシホール

チケット料金： 通常席（全席指定）8,900円（税込）

■シリアルコード配布対象期間

【オンラインショップ】予約購入者対象シリアルナンバーデータ配布

2025年7月24日（木）20:00〜2025年8月17日（日）18:00 まで

【店舗】予約購入者対象シリアルナンバー入りチラシ配布

2025年7月25日（金）開店時間〜2025年8月24日（日）閉店時間まで

■販売店舗別オリジナル特典

go!go!vanillas New EP「SCARY MONSTERS EP」を下記対象店舗でご予約購入いただくと、先着で店舗別オリジナル特典をプレゼントいたします。

・タワーレコード／オンライン：オリジナルステッカー

・楽天ブックス：オリジナルスマホリボン

・セブンネット：オリジナルアクリルチャーム

・Amazon.co.jp：メガジャケ日本武道館Live Ver.

・他全国CDショップ：オリジナルポストカード各3種(CD+BD Ver.／CD+DVD Ver.／CD Only Ver.)