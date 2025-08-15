◇第107回全国高校野球選手権大会（15日、甲子園球場）

全国高校野球選手権大会は15日、2回戦の4試合が行われました。

東洋大姫路（兵庫）は花巻東（岩手）相手に序盤から試合を優位に進め、3回戦進出を決めました。初回に高田瑠心選手（3年）のタイムリーで先制すると、その後も追加点を加え6回を終えて7点のリード。終盤に追い上げられましたがそのまま逃げ切りました。敗れた花巻東は7回と8回に打線が粘りを見せましたが反撃は届きませんでした。

西日本短大付（福岡）は聖隷クリストファー（静岡）との接戦を制しました。3回裏に内野ゴロの間に先制。そのまま1-0で迎えた8回表に同点とされましたが、その裏の攻撃で佐藤仁選手（3年）の勝ち越しタイムリー2ベースが生まれ、再びリードを奪いました。春夏通じて甲子園初出場の聖隷クリストファーはあと1歩及ばず、惜しくも甲子園2勝目とはなりませんでした。

明豊（大分）と佐賀北（佐賀）の九州勢対決は、明豊が勝利しました。両チーム無得点で迎えた5回、明豊は満塁のチャンスを迎えると辻田拓未選手（3年）が走者一掃のタイムリー2ベースを放ち3点を先制。その後も小刻みに得点を加えて広げたリードを、3投手の継投で守り切りました。敗れた佐賀北は6回と7回に大きなチャンスを作りましたがあと1本が出ませんでした。

県岐阜商（岐阜）は東海大熊本星翔（熊本）とのシーソーゲームを制して3回戦に進出しました。1点を追う5回、2アウトから4連打で3点をあげて一挙逆転に成功。その後同点とされますが、8回に駒瀬陽尊選手（3年）のタイムリーで勝ち越して試合を決めました。一方の東海大熊本星翔は7回に同点に追いつきましたが、あと一歩及びませんでした。

大会11日目の16日からは3回戦がスタートし、8強入りをかけた4試合が行われます。高川学園（山口）は日大三（西東京）と、山梨学院（山梨）は岡山学芸館（岡山）と対戦。尽誠学園（香川）は京都国際（京都）と、関東第一（東東京）は創成館（長崎）との試合に臨みます。

▽15日の結果

〈2回戦〉

東洋大姫路（兵庫）8-4花巻東（岩手）

西日本短大付（福岡）2-1聖隷クリストファー（静岡）

明豊（大分）6-1佐賀北（佐賀）

県岐阜商（岐阜）4-3東海大熊本星翔（熊本）

▽16日の日程〈3回戦〉高川学園（山口）vs日大三（西東京）山梨学院（山梨）vs岡山学芸館（岡山）尽誠学園（香川）vs京都国際（京都）関東第一（東東京）vs創成館（長崎）