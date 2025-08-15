±ßÇã¤¤Àè¹Ô¤â°ìÉþ¡¢ÊÆ»ØÉ¸¤äÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌÂÔ¤Á¤Ë¡¡¥É¥ë±ß£±£´£·±ßÂæ³ä¤ì¿å½à¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶·
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ±ßÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¡£¥É¥ë±ß¤Ï146±ßÂæ¸åÈ¾¡¢¥æー¥í±ß¤Ï171±ßÂæÈ¾¤Ð¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï199±ßÂæ³ä¤ì¤Ø¤È°ìÃÊ¤È²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¡£ÅìµþÄ«Êý¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î£´－£¶·î´ü£Ç£Ä£Ð°ì¼¡Â®ÊóÃÍ¤Î¾å¿¶¤ì¤¬¡¢Æü¶äÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±ßÇã¤¤¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥ë±ß¤Î²¼¤²¤È¤È¤â¤Ë¥É¥ë°Â¤ÎÆ°¤¤âÇÈµÚ¡£¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¤Ë¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.17Âæ¼êÁ°¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.35Âæ¸åÈ¾¤Ø¤È¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥íÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Ï¥æー¥í¤¬È¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£½µ¤Î¥æー¥í°Â¡¦¥Ý¥ó¥É¹â¤ÎÎ®¤ì¤Ë½µËöÄ´À°¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£²¤½£³ô¤ÏÁí¤¸¤Æ·øÄ´¡£ÊÆºÄÍø²ó¤ê¤Ï¤ä¤ä¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤È¤Î£Î£Ù»þ´Ö¤Ë¤ÏÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¤Ê¤É°ìÏ¢¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×È¯É½¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥é¥¹¥«½£¥¢¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¤ÇÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï146±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£ÅìµþÄ«Êý¤Î147.87¶áÊÕ¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÇä¤ê¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÄ«Êý¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î£´－£¶·î´ü£Ç£Ä£Ð°ì¼¡Â®ÊóÃÍ¤Î¾å¿¶¤ì¤¬¡¢Æü¶äÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±ßÇã¤¤¤ÎÇØ·Ê¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï147±ßÂæ³ä¤ì¤«¤é146.76¶áÊÕ¤Þ¤Ç°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¡£Â¸µ¤Ç¤âÌá¤ê¤Ï¸ÂÄêÅª¡£ÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¤Ê¤É°ìÏ¢¤ÎÊÆ»ØÉ¸È¯É½¤ä¡¢ÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌÂÔ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16Âæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£ÅìµþÄ«Êý¤Î1.1646¶áÊÕ¤ò°ÂÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï¹âÃÍ¤ò1.1691¶áÊÕ¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Î²¼Íî¤¬¥É¥ë°Â¤ÎÆ°¤¤ËÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤ÏÅìµþ»þ´Ö¤Ë172.25¶áÊÕ¤«¤é171.50ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼Íî¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë171.90ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÈ¿È¯¤â172±ß¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Ï¥æー¥í¤¬È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.35Âæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£ÅìµþÄ«Êý¤Î1.3526¶áÊÕ¤ò°ÂÃÍ¤ËÇã¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Â¸µ¤Ç¤Ï¹âÃÍ¤ò1.3560Âæ¤Ø¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤ÏÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¡£ÅìµþÁáÄ«¤Î200.13¶áÊÕ¤ò¹âÃÍ¤ËÇä¤é¤ì¡¢¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï°ÂÃÍ¤ò198.92¶áÊÕ¤Ë¹¤²¤¿¡£Â¸µ¤Ç¤Ï199±ßÂæÁ°È¾¤È²¼¤²°ìÉþ¡£¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¤Ï0.8605ÉÕ¶á¤«¤é0.8625ÉÕ¶á¤Ø¤È¾å¾º¡£ºòÆü¤Þ¤Ç¤Î²¼Íî¤ÎÎ®¤ì¤Ë½µËö¤ò¹µ¤¨¤¿Ä´À°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ
