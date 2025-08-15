°ú¤ÊÖ¤·¤¿ÆÃ¹¶Ââ°÷ Æüµ¤Ë¡Ö¹¬¤«ÉÔ¹¬¤«¡×ºÆ½Ð·â¤ÇÀï»à¡¡80Ç¯´Ö°äÉÊ¼õ¤±·Ñ¤°²ÈÂ²¤Î»×¤¤
Àï»þÃæ¡¢ÂçÊ¬¸©¤Ë¤¢¤Ã¤¿±§º´³¤·³¹Ò¶õÂâ¤Î´ðÃÏ¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤ÎÆÃ¹¶Ââ°÷¤¬Èô¤ÓÎ©¤Á¡¢Âº¤¤Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÂâ°÷¤Î°äÉÊ¤ò80Ç¯´ÖÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤Î»×¤¤¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¹¶Ââ°÷¤À¤Ã¤¿ÂçÀÐÀ¯Â§¤µ¤ó¡£¸½ºß¤ÎÅìµþÂç³ØË¡³ØÉô2Ç¯À¸¤Î³ØÅÌ½Ð¿Ø¤Ç³¤·³¤ØÆþÂâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ1944Ç¯¡¢±§º´³¤·³¹Ò¶õÂâ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ìÍâÇ¯¤Î4·î¡¢22ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç²Æì¤Î¶õ¤Ë»¶¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¡¢´öÅÙ¤Ë¤â¤ï¤¿¤ëÆÃ¹¶½Ð·â¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡À¯Â§¤µ¤ó¤Î¤ª¤¤¡¦¹ÀÎ´¤µ¤ó¡Ê59¡Ë
¡ÖÂçÀÐÀ¯Â§¤Ï»ä¤ÎÇìÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë¡×
º´²ì¸©¤ÇÊë¤é¤¹À¯Â§¤µ¤ó¤Î¤ª¤¤¡¦¹ÀÎ´¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Àï¸å80Ç¯´Ö¡¢¼«Âð¤ÇÀ¯Â§¤µ¤ó¤Î°äÉÊ¤¬ÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÀ¯Â§¤µ¤ó¤ÎÆüµ¡£
¥Îー¥È3ºý¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³¤·³ÆþÂâ¤«¤é½Ð·âÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤Î¿´¾ð¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ý¤ó¤ÇÆÉ¤ß¤Å¤é¤¤²Õ½ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢±§º´»Ô¤ÇÀïÁè»ñÎÁ¤ò¸¦µæ¤¹¤ëË¤Î¹ñ±§º´»Ô½Î¤¬²òÆÉ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ë¤Î¹ñ±§º´»Ô½Î¡¦Æ£¸¶¹Ì¤µ¤ó
¡Ö1¿Í¤Î¸Î¿Í¤Î»ñÎÁ¤È¤·¤Æ½ÐÀ¬¤·¤Æ¤«¤éÆÃ¹¶Àï»à¤¹¤ë¤Þ¤ÇµÏ¿¤¬ÌÊÌ©¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡×
Æüµ¤Ë¤ÏÆÃ¹¶½Ð·âÁ°¤Ë½ñ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë°ä¸À¤â¡£
À¯Â§¤µ¤ó¤Ï°ìÅÙ½Ð·â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¡ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Ç°ú¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æüµ¤Ë¤Ï1²óÌÜ¤Î½Ð·â¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¸å¤Ë¡ÖÉã¾å Êì¾å ¹¬¤«ÉÔ¹¬¤«¡×¤ÈÄÉµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡À¯Â§¤µ¤ó¤Î¤ª¤¤¡¦¹ÀÎ´¤µ¤ó¡Ê59¡Ë
¡Ö¡Ø¹¬¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤ÆÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é²ÈÂ²¤Î¸µ¤Ëµ¢¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç½ñ¤½Ð¤·¤¿¤È»×¤¦¡×
°äÉÊ¤Ï¸µ¡¹¤ÏÀ¯Â§¤µ¤ó¤ÎÄï¡¦À¯Î´¤µ¤ó¤¬Ä¹Ç¯´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£À¯Î´¤µ¤ó¤Ï12Ç¯Á°¡¢TOS¤Î¼èºà¤Ç·»¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡À¯Â§¤µ¤ó¤ÎÄï¡¦À¯Î´¤µ¤ó¡ÊÅö»þ80ºÐ¡Ë
¡Ö·»¤Ï»ä¤òÈó¾ï¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë·»µ®¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÍ¤â·»µ®¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢À¯Î´¤µ¤ó¤Ï5Ç¯Á°¤ËÂ¾³¦¡¢Â©»Ò¤Î¹ÀÎ´¤µ¤ó¤¬¤½¤Î°ä»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÀµÂ§¤µ¤ó¤Î¤ª¤¤¡¦¹ÀÎ´¤µ¤ó¡Ê59¡Ë
¡ÖÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ê°äÉÊ¡Ë¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËËÜÅö¤ËËÍ¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦²ÈÂ²¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡×
1²óÌÜ¤Î½Ð·â¤«¤é¤ª¤è¤½2½µ´Ö¸å¡¢ÀïÃÏ¤Ø¤È¼ñ¤ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤òÊû¤²¤¿À¯Â§¤µ¤ó¡£
¹ÀÎ´¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï°äÉÊ¤Î°ìÉô¤ò±§º´»Ô¤Ë´óÂ£¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÀµÂ§¤µ¤ó¤Î¤ª¤¤¡¦¹ÀÎ´¤µ¤ó¡Ê59¡Ë
¡Ö±§º´»Ô¡¢ÂçÊ¬¸©¤¬ÆÃ¹¶Ââ¤ÎÈ¯¿Ê ´ðÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÈ¯¿®´ðÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
8·î15Æü¤ÇÀï¸å80Ç¯¡£
¿É¤¤ÀïÁè¤Îµ²±¤òÉ÷²½¤µ¤»¤º¤Ë·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£