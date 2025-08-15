「またでっかくなってません？」妊娠中の中川翔子、すっぴんメガネの近影が話題「しょこたん、がんばれー!!」
タレントの中川翔子が、15日にインスタグラムを更新。さらに大きくなった妊娠中のお腹を写した近影を公開し、反響が集まっている。
【別カット】すっぴんとは思えないほどかわいい中川翔子（ほか4枚）
双子を妊娠中であることを公表している中川は「え、、、なんか、、、またでっかくなってません、、？ 風船みたい、飛んでしまいそう まだ一か月以上あるんですけど、、まじか、、ふたごごパワーアップしてる」とつづり、メガネをかけたすっぴんの近影などを公開。
また、出産を控えた現在の体調について「今日は不眠に悩まされました 全く寝付けず、ようやくちょっと二度寝したら15時すぎててガーン もう仕方ないんだけど日によりますね すっぴんメガネで生きましたもう」と語りつつ、「いろんなこと大変だけど胎動だけは毎日の楽しみ 帝王切開めちゃくちゃ怖いけど、胎動は今だけしか味わえないのかぁと思うとさみしくなる不思議なきもち」と、新たな命の誕生を楽しみにする気持ちも明かした。
この投稿にファンからは「楽しみですね お大事になさってくださいませ〜」「しんどそう…だけどもう少しかな」「産まれる日近い！」「しょこたん、がんばれー!!」などの声が寄せられている。
■中川翔子（なかがわ しょうこ）
1985年5月5日生まれ。東京都出身。「しょこたん」の愛称でファンに親しまれ、歌手、タレント、グラビアなどマルチに活躍。YouTubeに自身のチャンネルをもっており、精力的に動画を投稿している。2023年4月には公式ファンクラブサイトのメールマガジンで、一般男性と結婚することを発表、同年10月にはハワイでの挙式を報告した。そして2025年5月には第1子の妊娠と新事務所の立ち上げもSNSで公表している。
引用：「中川翔子」インスタグラム（＠shoko55mmts）
