¡Úµð¿Í¡Û»³ºê°Ë¿¥¤¬£´²ó£´¼ºÅÀ£Ë£Ï¡¡ÀººÌ·ç¤£´»Í»àµå¡ÖÌò³ä²Ì¤¿¤»¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£µÆü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤â£´²ó£´¼ºÅÀ£Ë£Ï¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£½é²ó¤ÏÀèÆ¬¡¦¶áËÜ¤Ë¤¤¤¤Ê¤êº¸Á°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤ÏÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¥¹¥¿¡¼¥È¡£Â³¤¯£²²ó¤ÏÀèÆ¬¡¦Âç»³¤Ë»àµå¡¢¹â»û¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤Î²ó¤âÂ³¤¯ÂÇ¼Ô¤ÏÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥º¥à¤Î°¤µ¤ÏÂÇÀÊ¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¡¢£³²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï°ì»à°ìÎÝ¤«¤éµ¾ÂÇ¤Ë¼ºÇÔ¡£ÄËº¨¤ÎÊ»»¦ÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¹¶·â¤Ç¤â¼êÄË¤¤¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Î£´²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¡¦º´Æ£µ±¤Ë»Íµå¡¢Â³¤¯Âç»³¤Ë¤Ï¿¿¤óÃæ¤Ë´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿£±£´£²¥¥í¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò´°¤Ú¤¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ÆÀèÀ©£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£¤½¤Î¸å¤âÀª¤¤¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢Æó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¶áËÜ¤Ë£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢¤³¤Î²ó°ìµó£´¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç²ù¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿»³ºê¤Ï¤³¤Î²ó¸Â¤ê¤Ç¤ªÌò¸æÌÈ¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï£µ²ó¤«¤é¤Ï£²ÈÖ¼ê¡¦²£Àî¤Ø¤Î¸òÂå¤ò·èÃÇ¤·¡¢»³ºê¤Ï£´²ó£³°ÂÂÇ£´»Í»àµå¤Ç¤³¤ÎÆü¤ÎÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤¿¡£»³ºê¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê¥«¡¼¥É¤Î½éÀï¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£