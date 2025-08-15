ÄÅÇÈ¤Îµ¾À·¼ÔÅé¤à1286È¯¡¡´ä¼ê¡¦ÂçÄÈ¤Ç²Ö²ÐÂÇ¤Á¾å¤²
¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÄÅÇÈ¤Ç²õÌÇÅª¤ÊÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿´ä¼ê¸©ÂçÄÈÄ®¤Î³¤´ß¤Ç15ÆüÌë¡¢ÄÉÅé¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¤ªËßµÙ¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä®Ì±¤Î¿Í¿ô¤ÈÆ±¤¸1286È¯¤Î²Ö²Ð¤òÍÑ°Õ¡£Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÏÌë¶õ¤ò¸«¾å¤²¡¢¸Î¿Í¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÄÈÄ®¤Ç¤Ï´ØÏ¢»à¤ò´Þ¤á¡¢Ä®Ì±¤Î1³ä¶á¤¯¤ËÅö¤¿¤ë1286¿Í¤¬»àË´¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤Ç¸«Êª¤·¤¿Æ±Ä®¤ÎÃËÀ¶µ°÷¡Ê64¡Ë¤Ï¡Ö¿ÌºÒ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÀÌ¤Î¤³¤È¤ä²¾Àß½»Âð¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤éÄ¯¤á¤¿¡£¾¯¤·¤º¤ÄÉü¶½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡²Ö²Ð¤ÏÄ®Æâ¤Ë7·î¡¢²°³°·¿¤ÎÄÉÅé»ÜÀß¡ÖÄÃº²¤Î¿¹¤¢¤¨¡¼¤ë¡×¤¬´°À®¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¡£