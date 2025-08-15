磯山さやか（41）が、デビュー25周年を迎える今年10月22日（水）に最新写真集を講談社より発売することが決定した。

磯山さやかデビュー25周年写真集（仮）

磯山さやかデビュー25周年写真集（仮）

前作『and more』から2年。ファン待望の最新写真集のロケ地は、オーストラリア・ケアンズ。透き通る青い海、森の中の幻想的な川、ゴージャスな邸宅、カジュアルなモーテル、新鮮なフルーツが並ぶ市場などで撮影が行われた。

笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを収録。色彩豊かなロケ地をバックに、色とりどりの衣装に身を包んだ彼女は、かわいくて、おちゃめで、時に色っぽく、そして儚く…。過去最高に輝いている“いそっち”に魅了される一冊となっている。

なお、公式X（@isoyama25th）では、写真集の情報や、ロケ中のオフショット写真や動画を公開する。

磯山さやか プロフィール

いそやま・さやか

1983年10月23日生まれ。茨城県出身。

2000年にデビュー。グラビアで人気に火が付き、バラエティやラジオで活躍するいっぽう、プロ野球などスポーツ番組のMCも務めるなど、マルチに才能を発揮。女優としても存在感を示し、今年4月クールのテレビ東京系ドラマプレミア23『夫よ、死んでくれないか』ではモラハラ夫に復讐する専業主婦を熱演し、話題を呼んだ。

書籍概要

磯山さやかデビュー25周年写真集（仮）

発行：講談社

発売日：2025年10月22日（水）

価格：3300円（税込）

©須藤敬一／講談社

The post 磯山さやか、デビュー25周年写真集発売決定 先行カット3点公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.