ºå¿À¡¡°ËÆ£¾¤¬Ï»²ó¤ËÄËº¨£³¥é¥ó¡¡¸Þ²ó¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«£±°ÂÂÇ¤â£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¹ßÈÄ
¡¡¡Öµð¿Í¡Ýºå¿À¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦°ËÆ£¾»Ê¤¬Ï»²ó¤ËÄËº¨¤Î£³¥é¥ó¤òµö¤·¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¸Þ²ó¤Þ¤Ç¤Ï´°àú¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£µö¤·¤¿°ÂÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«£±¤Ä¡£»°²ó¡¢ÌçÏÆ¤Ë£±£´£°¥¥íÄ¾µå¤ò¤Ï¤¸¤«¤ì¤ÆÃæÁ°ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢Â³¤¯»³ºê¤Î¥Ð¥ó¥È¤òº´Æ£µ±¤¬¤¦¤Þ¤¯½èÍý¤·¤ÆÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ£³¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï£´ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÏ»²ó¡£ÀèÆ¬¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ËÃæÁ°ÂÇ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÂåÂÇ¡£ºäËÜ¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢º¸Íã¾åÃÊ¤Ø¤È±¿¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸òÂå¤¬¹ð¤²¤é¤ì¡¢£²ÈÖ¼ê¤ÇµÚÀî¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀèÆ¬¤ÎÀô¸ý¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤¤¤À¡£