今年６月に引退した白毛馬・ハヤヤッコ（セン９歳）が８月１５日、繋養先の北海道苫小牧市・ノーザンホースパークへ到着した。

ハヤヤッコは美浦・国枝栄厩舎の所属として１８年６月にデビューし。翌年のレパードＳで白毛馬初のＪＲＡ重賞制覇を飾ると、２２年函館記念、２４年アルゼンチン共和国杯と重賞３勝を挙げた。今年６月１日の目黒記念のレース中に右前浅屈腱の不全断裂を発症して競走を中止。同月１９日に引退した。

到着したハヤヤッコの印象を、ノーザンホースパーク乗馬運営課の織田拡樹さんは「馬運車から降りたときは首を長くして周囲を気にしていましたが、厩舎に向かいだしてからは落ち着いて歩いていたので賢そうな印象でした」と話し、今後については「まずは心身ともにゆっくり休んでもらおうと思います。（見学厩舎へは）馬の様子を見て移動の時期を決めていきたいと思います」と展望を語った。

現役時に担当した田村助手は札幌競馬場で取材に応え「無事に次の仕事に移ることができて良かったです。ノーザンファームのスタッフの方はしっかりされているので、かわいがってもらっていると思います。自分もバタバタしていると思うけど、行ければ会いに行きたいですね」と胸をなで下ろした。