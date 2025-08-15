µð¿Í¡¡ºäËÜÍ¦¿Í¤¬°úÂàÈ¯É½¤·¤¿ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¤ËÀËÊÌ¤Î³Î¿®ÃÆ¡¡£±¥«·î¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤Ë¾Ð´é
¡¡¡Öµð¿Í¡Ýºå¿À¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤¬£´ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÏ»²ó¡¢ºå¿À¡¦°ËÆ£¾¤«¤é£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ëº¸ÍãÀÊ¾åÃÊ¤Ø¤Î£³¹æ£³¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï£··î£±£±Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï°ÊÍè¡¢Ìó£±¥«·î¤Ö¤ê¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë³Î¿®¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢ºäËÜ¤ÏÂÇµå¤Î¹ÔÊý¤Ï°ìÀÚÄÉ¤ï¤º¡¢°ìÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÁö¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£±ºÐÇ¯²¼¤ÇÆ±¤¸³ø¤ÎÈÓ¤ò¿©¤Ã¤¿ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¡£ºäËÜ¤Ï»î¹çÁ°¡¢¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇËÍ¤â¤¹¤´¤¤Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¼¤á¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£