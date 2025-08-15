【レポート】ZEPP APPAREL「ZPZP」、九州最大の夏フェス『NUMBER SHOT2025』に参戦★　新たに加わったZeep Fukuoka「EX STAGE」から九州フェスシーンに本格上陸！　

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ZPZP×NUMUBER SHOTコラボグッズは連日の完売御礼続出！「せっかくやけん、やろうや～」－ガチャでライブ前のウォームアップ！

7月19日・20日・21日の3日間、九州全土はもちろん中国地方からも音楽好きが集結する『NUMBER SHOT2025』が開催された。ZEPP APPAREL「ZPZP」はEX STAGE会場でもあるZepp Fukuoka外の2階デッキでインスタフォロワー獲得ガチャキャンペーン、会場内ではZPZP×NUMBER SHOTのコラボグッズ、ZPZPオリジナルデザイングッズの販売を展開。フェス初日は、この日を楽しみにしていたファンたちが朝から続々とメイン会場のみずほPayPayドーム福岡へ。インスタキャンペーンの声がけに、ノリのいい博多っ子が「せっかくやけん、やろうや～」と足を止め、大当たりのZPZPブランドオリジナル商品の「ZeppロゴTシャツ」を狙ってガチャに挑戦。Tシャツはもちろん、参加賞のZPZPオリジナルステッカーもかわいい！ と大好評で、仲間や家族でガチャを回して「お揃いのステッカーったい！」と笑顔を交わし合いテンションを上げて、目当てのライブ会場へ向かう姿があちこちで見られた。

コラボグッズはスヌーピーTシャツとカラビナの2種をスタンバイ。Tシャツの「ももち浜」をバックにPEANUT Sの仲間たちがバンド演奏をしているデザインは、博多っ子のハートを見事にショット！ 初日は当日販売分がなんと午前中にソールドアウト、2日目の朝イチに再訪問して購入してくれたファンもいるほどの人気ぶり、購入したスヌーピーTシャツを着てフェスを満喫している人も発見！ Zeppといえばのカラビナも初日は当日発売分が早々に完売、急遽翌日分で補充するほどの盛況ぶりだった。その場でカラビナをつけてライブに向かうなど、たくさんのZeppファンがZPZPと一緒に『NUMBER SHOT_を楽しんでいた。

なお、会場での完売を受け、コラボのスヌーピーTシャツの追加販売を決定！ ZPZPオンラインにて購入可能だ。

■Zepp Fukuokaが第4のステージ「EX STAGE」としてジョイン★進化するNUMBER SHOTが真夏の福岡をさらに熱く燃え上げる！

2024年の『NUMUBER SHOT』は、メイン会場となるみずほPayPayドーム福岡に「山笠ステージ」と「どんたくステージ」、その他シーサイドももち海浜公園地行浜ビーチの「のぼせもんステージ」と、3つのステージで開催された。2025年はさらにZepp Fukuokaを会場とする4つめのステージ「EX STAGE」があらたに加わり、バンド好きのファンにも応えられるよう内容・エリアともに拡大した。

PayPayドームのスケール感は圧巻で、大歓声に包まれる「九州の夏」の象徴だ。演出や照明もアーティストの世界観そのままに、まるでワンマンライブのような没入感はドームならでは。3日間にわたるステージで、様々なジャンルから錚々たるアーティストが出演を果たし、その世界観にファンをいざなった。一方、ビーチに設置された「のぼせもんステージ」でも照り付ける太陽の下、つめかけたファンたちがジャンプで応戦、タオルを掲げてステージと一体に。最高のロケーションのなか、潮風を受けて全身汗だくになりながら音楽を楽しむ解放感は真夏の野外フェスの真骨頂だ。

新しい試みとなったZepp Fukuokaのホール会場「EX STAGE」には、福岡にゆかりのあるアーティストや今勢いのある若手から存在感の強いベテランアーティストまで多数出演し、その門出を祝った。ホールはステージとの距離が近い分、アーティストの息遣いやまなざし、ギターの振動までがダイレクトに伝わってくる。「EX STAGE」での音楽を浴びる感覚を得られる濃密なライブ体験は『NUMUBER SHOT』のもうひとつのショット＝衝撃になったことは間違いない。

ZPZP 公式サイト

https://zpzp.zepp.co.jp/s/zpzp/?ima=2616

『NUMUBER SHOT2025』公式サイト

https://numbershot.jp/2025/