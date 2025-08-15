本日の【上場来高値更新】 荏原、三菱ＵＦＪなど71銘柄
本日の日経平均株価は、GDP発表で国内景気の底堅さや円安が追い風となり、前日比729円高の4万3378円と急反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は71社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、1～6月期営業益25％増で自社株買いも発表した荏原製作所 <6361> [東証Ｐ]、今3月期業績予想の大幅増額修正を受け物色人気が集中したコンヴァノ <6574> [東証Ｇ]、GDP市場予想上振れで日銀利上げ観測から資金流入に弾みがついた三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ <8306> [東証Ｐ]など。そのほか、グッドコムアセット <3475> [東証Ｐ]は9日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1718> 美樹工業 東Ｓ 建設業
<1967> ヤマト 東Ｓ 建設業
<2334> イオレ 東Ｇ サービス業
<2344> 平安レイ 東Ｓ サービス業
<2585> Ｌドリンク 東Ｐ 食料品
<2700> 木徳神糧 東Ｓ 卸売業
<2820> やまみ 東Ｓ 食料品
<2924> イフジ産業 東Ｓ 食料品
<2986> ＬＡホールデ 東Ｇ 不動産業
<3397> トリドール 東Ｐ 小売業
<3467> アグレ都市 東Ｓ 不動産業
<3475> グッドコムＡ 東Ｐ 不動産業
<3593> ホギメデ 東Ｐ 繊維製品
<3661> エムアップ 東Ｐ 情報・通信業
<3663> セルシス 東Ｐ 情報・通信業
<4094> 日化産 東Ｓ 化学
<4377> ワンキャリア 東Ｇ 情報・通信業
<4419> フィナＨＤ 東Ｇ 情報・通信業
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4633> サカタＩＮＸ 東Ｐ 化学
<4658> 日本空調 東Ｐ サービス業
<4732> ＵＳＳ 東Ｐ サービス業
<4914> 高砂香 東Ｐ 化学
<5132> プラスゼロ 東Ｇ 情報・通信業
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<6016> ジャパンエン 東Ｓ 輸送用機器
<6023> ダイハツイン 東Ｓ 輸送用機器
<6226> 守谷輸送機 東Ｓ 機械
<6269> 三井海洋 東Ｐ 機械
<6332> 月島ＨＤ 東Ｐ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6420> ガリレイ 東Ｐ 機械
<6574> コンヴァノ 東Ｇ サービス業
<6758> ソニーＧ 東Ｐ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6814> 古野電 東Ｐ 電気機器
<6957> 芝浦電子 東Ｓ 電気機器
<7115> Ａパーチェス 東Ｓ 卸売業
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7181> かんぽ生命 東Ｐ 保険業
<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業
<7187> ジェイリース 東Ｐ その他金融業
<7250> 太平洋工 東Ｐ 輸送用機器
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7320> Ｓｏｌｖｖｙ 東Ｇ その他金融業
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業
<7550> ゼンショＨＤ 東Ｐ 小売業
<7565> 万世電機 東Ｓ 卸売業
<7814> 日本創発Ｇ 東Ｓ その他製品
<7888> 三光合成 東Ｐ 化学
<7936> アシックス 東Ｐ その他製品
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業
<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<8566> リコーリース 東Ｐ その他金融業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業
<8750> 第一生命ＨＤ 東Ｐ 保険業
<9024> 西武ＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9068> 丸全運 東Ｐ 陸運業
<9145> ビイングＨＤ 東Ｓ 陸運業
<9211> エフ・コード 東Ｇ サービス業
<9302> 三井倉ＨＤ 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9554> エイビック 東Ｇ サービス業
<9782> ＤＭＳ 東Ｓ サービス業
<9882> イエロハット 東Ｐ 卸売業
<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業
