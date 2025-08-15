フェミニン派OLたちの通勤服は、実は圧倒的にブルー率が多いことが判明！その理由は、清潔感、知性、透明感…、オフィスで求める好印象の全てが詰まっているから。この夏を涼しく爽やかに乗り切るために、素敵ブルーを最大限に生かす通勤服を大解剖♪

定番ブルーシャツをこなれ通勤コーデにアプデ！色みを繋げた落ち感スカートで通勤ブルーにこなれ感を

出典: 美人百花.com

ハリ感のあるシャツには、ストンと落ちるスカートが好相性。

シャツ\16,500／ドレステリア（ドレステリア 渋谷スクランブルスクエア店） スカート\5,489／ロペピクニック スカーフ\16,500／マニプリ（アンタイトル） バッグ\47,300／銀座かねまつ（銀座かねまつ6丁目本店） 靴\14,300／ワシントン（銀座ワシントン銀座本店）

鮮やかなターコイズブルーをクリーンなホワイトで際立てて

鮮やかなターコイズブルーが主役なら、クリアなスカートでクリーンな印象を演じて。線画調のさりげない花柄で華感よく。

シャツ\19,910／イネド（フランドルカスタマーサービス） スカート\24,200／CELFORD バッグ\31,900／ヴィオラドーロ（モンテグラート） 靴\16,500／ル タロン グリーズ（ル タロン グリーズ ルミネ新宿店）

掲載：美人百花2025年8月号「素敵ブルーでレディに夏通勤」

撮影／志田裕也 スタイリング／楠玲子 文／長谷川稚渚