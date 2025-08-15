毎日平和が一番！ そう過ごしていても「なんでそうなる？」と思わずツッコミたくなる場面に遭遇したことはありませんか？

今回はそんな日常で感じるプチイライラが大集合！ みんなで分かち合えばネタになるかも…。

仕事編

帰り際の「明日までにお願いね」

「帰り際に『この資料、明日までにお願いねー』と言ってくる上司。朝のうちに言ってくれー！」（29歳／広告代理店）

タイミングが悪い人っていますよね。なぜ今!?とツッコミたい！

エレベーターでの気まずい沈黙

「エレベーターで上司と2人きりになると、『あと1分早く出ればよかった』と後悔します。12階までの時間がキツイ…」（28歳／証券会社）

エレベーターの中の沈黙ってどうしてあんなに時間が長く感じるのでしょうね。

メールのCC地獄

「『念のため、上司もCCに入れておきますね』と言われるとイラッとする。普通に業務連絡なのになんで上司をCCに？ミスしたら上にも報告されるやつですよね…」（27歳／IT関係）

念のため…の破壊力（笑）。プレッシャーに感じますね。

日常編

会計時に割引アプリをコンプリしてくる

「急いでいるときにコンビニのレジで、アプリの割引クーポン画面を商品ごとに見せていて、時間がかかる人が前にいるとイライラ。結構な待ち時間になるんです」（31歳／公務員）

割引クーポンを使う時はあらかじめ、その画面を出して並んでおきたいところ。

エレベーターのボタン連打

「急いでいるのかエレベーターのボタンを舌打ちしながら連打する人。押しても変わらないのに…と思いつつ、イライラが伝わってきて怖い」（25歳／美容関連）

押せば押すほど早く到着するシステムはありません〜！

SNS編

何かと「ご報告」でモヤッとさせてくる

「『来週、ご報告があります』や『近々、大切なお知らせがあります』などをSNSで投稿しておいて、結局、『髪型チェンジ♡』とかどうでもいい内容のとき、かなりモヤッとします」（30歳／医療関係）

アラサー世代のご報告＝交際宣言、結婚、妊娠などを連想する人が多いのだそう。ご報告を謎に引っ張るのはやめましょう。

フォロバ狙いの大量いいね通知

「フォロバ狙いの、知らない人からの大量いいね通知にイラッとします（笑）。通知が、『○○さんが15件のいいねをしました』って。静かにして…」（25歳／エステティシャン）

通知をオフにしたらしたで、友達のDMや芸能人の新着情報に気付かず不便。何かいい案、募集します（笑）

既読スルーの新形態!?

「LINEの返信はしてくれないのに、投稿したりこっちのストーリーズは見てくる友達。それで『忙しくて返事遅れちゃった』と言われても…」（26歳／保険営業）

投稿する時間があるのならLINEの返信1通くらいできるじゃん？と思われても仕方がないのかも…。LINEとSNSは別物と考えている人も多い？

プチイライラもこうして集めてみると笑えてきませんか？ イライラするのではなくネタにして笑って心を浄化していきましょうー！

書いたのは

出典: 美人百花.com

美泉菜月さん

恋愛心理士、恋愛アドバイザー、メンタル心理カウンセラー。年間1,000人以上の夫婦を円満に導く夫婦アドバイザーとしても活躍。

イラスト／たそやマロ