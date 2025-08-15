ヨウジヤマモトは、Y's 2025プレフォールコレクションの最新作を、日本国内では8月20日から順次発売する。





ゆったりとした丸みのあるシルエットが特徴のショート丈のマウンテンパーカー。前ポケットには、手を入れやすいようサイドにも開きを設けており、実用性も兼ね備えたデザイン。フードのツバ部分がさりげないアクセントになり、シンプルながらもY'sらしさ感じるデザインとなっている。





胸元に配したトグルボタンが目を引くフーディープルオーバーニットと、独特のラインが目を引くアシンメトリーパンツ。パンツは片側に施したダーツと、左前脇から左後ろ脇へと落としたシルエットが特徴。動きに合わせて表情が変わり、独特のドレープ感を演出する。柔らかい風合いが特徴のデニムは、着用を重ねるごとに風合いの変化を楽しめる。





胸元のギャザーが印象的なくるぶし丈のロングシルエットドレスは、パッチワーク柄を複雑なジャガード織で表現した。ワイドカラージャケットはしっかりとした厚みを持ちながらも、軽やかな着心地で着用できる。





インクが滲んだようなドット柄がさりげなく見え隠れする、印象的なドレス。ウエストにはヒモが通っており、シルエットの調整が可能で、アウターとしても活躍する一着。腰には片玉縁ポケットを配しており、片側に縁取りを施したすっきりとしたデザイン。ワイドパンツは、たっぷりとした分量感があり、冬の朝の光をイメージした繊細なプリントが魅力。コラージュ柄の中に花々が浮かび上がるような表現が施し、静かな華やかさを演出する。





衿のボタンがつけ外によって、開襟のようにもスタンドカラーのようにも着用可能なドレス。パッチワーク柄を複雑なジャガード織で表現した。カットジャガードによる柄の立体感がアクセントになっており、奥行きのある表情が特徴となっている。





アシンメトリーのニットは、ざっくりと編み上げた編地とコットンライクな別編地を組み合わせた。まるでワタをまとっているかのような軽さを持ちながら、しっかりと暖かさを感じられる。





モヘヤ混素材をざっくりと編み上げた、柔らかな風合いのチェック柄ニット。透け感を活かした編地が軽やかな印象を与え、別素材で加えた細い配色ラインがさりげないアクセントになっている。





襟元にギャザーを施し、少しラフな表情のあるブラウス。グレーのステッチがさりげないアクセントとなり、柔らかな⾵合いのデニム素材がリラックス感のあるシルエットを表現した。





フード付きコートドレスは、リバーシブルでも着用可能。表は配色の別布、裏は共布の胸ポケットをあしらい、それぞれで違った表情を魅せる仕様。フロントのファスナーにはリバーシブルファスナーを使用し、実用性も兼ね備えた1枚となっている。





チョークストライプ柄のロングフレア吊りドレス。モダンなシルエットでY'sらしさを演出。適度なハリ感のある生地を使用しており、美しい立体的なフレアラインで軽やかさを加えた。1枚で着映えしながら、インナーとのレイヤードも楽しめるアイテムとなっている。

［発売日］8月20日（水）

ヨウジヤマモト＝https://www.yohjiyamamoto.co.jp