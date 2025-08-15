芸能事務所「ソニー・ミュージックアーティスツ」が15日、自社サイトを更新。メイプル超合金のカズレーザー（41）との結婚を発表した女優二階堂ふみ（30）をめぐって、無許可の撮影や取材などの迷惑行為に対し注意喚起を行った。

平素より、二階堂ふみへの温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます。

この度、本人及び親族に対し、許可のない撮影および取材行為、つきまとい等の不審迷惑行為が報告されております。

このような行為は、活動の妨げやプライバシー侵害となる可能性があり、応援してくださる皆様、関係者の皆様、近隣住民の皆様などに、多大なご迷惑をおかけすることになり、事故やトラブルを引き起こす恐れがあります。

このような無許可での撮影、つきまとい等の不審迷惑行為につきましてはおやめいただき、節度ある行動をしていただけますようお願い申し上げます。

弊社としましても、所属タレントが安心して活動できる環境の整備に一層努めてまいります。

皆様のご理解とご協力を、重ねてお願い申し上げます。

株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ