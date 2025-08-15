2012年に59歳で亡くなったロック歌手・桑名正博さんとアン・ルイス（69）の長男でミュージシャンの美勇士（44）が15日までに、自身のインスタグラム等を更新。【二世歌手逮捕】というタイトルで「こんなに偉大な両親の間に生まれといてまったく売れなかった罪で捕まった」という自虐動画をアップした。



【写真】衝撃自虐動画 超レアな3ショットなのにwｗw

桑名さんとアンとの「なかなかレア」だという3ショット写真を元に、AI生成動画をアップ。3人で仲良く座っているところに警察官が突然やってきて、美勇士が連行される姿を両親が呆然と見送る渾身の自虐動画となった。美勇士は「アン・ルイスと桑名正博の息子の歌手・タレントの美勇士(44)が今日未明、日本でも数少ない両親がスターというアドバンテージを持ちながら、今日に至るまで一切売れなかった罪で逮捕されました。会見では、『これからTiktokで頑張っていくのでよろしくお願いします』と応援を仰いだ」とつづった。



フォロワーも「爆笑www罪状も流石だが息子が連行されるのを見送るパパの顔、めっっちゃ草」「編集うまっー！」「お父さん桑名さんで、お母さんアンさんってそれだけで羨ましい」「２世は大変」といった声が並んでいた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）