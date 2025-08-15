青みトーンで透明感をゲット♡ ラメグロスを生かした「イマドキ夏メイク」をご紹介！
秋の新色は気になるけど、暑すぎて脳内が秋モードに追いつかない！そこで今回は、YSLの“ブラウンラメグロス”を用いた寒色トーンのブルべメイクをご紹介します。グロスにあわせるリップやチークも必見！夏らしい透明感のあるお顔をつくる参考にしてみて♡
【夏】ブルべカラーで寒色トーンメイク
涼しげで透明感のあるお顔をめざすなら、リップもアイメイクもブルベカラーでまとめて。寒色は濃く入れると強くなりすぎるので、ふわっと青みのニュアンスをまとうくらいがベスト！
Key Item▷YSLのブラウンラメグロス
レイヤードしてスイッチ！
ダークブラウンのなかにシルバーラメがぎっしりで、モードなツヤとぷっくり感をメイク！
メイク手順
素っぽさを残して青みトーンへ。
eは指でトントンと塗ることで淡い色づきに仕上げる。夏の強い日差しの下では濃色リップはケバく見えてしまうので、薄塗りでブルベっぽいニュアンスのある血色だけをまとうのが正解。
その他メイク手順
a左下を二重幅に、二重の線の上に右上を薄くのせる。右下を上目尻に細く入れてアイライン風に。左上を下まぶた全体にのせ、涙袋にツヤをオン。
チークはdを黒目下から目尻に向かって引き上げるように斜めに塗る。
使用したアイテムはこちら♡
【a】ヴィセ ダブル ムード アイズ BL-6 1,540円／コーセー
▶ブルーが基調のアイパレ。まぶたにフィットし、クリアな発色が長持ち。
【d】ピュア コンプレクション ブラッシュ 12 3,630円／RMK Division
▶シルキーな質感で肌と一体化する血色をオン。
【e】ベルベッドシーン リップカラー 4,400円／RMK Division
▶深みのある色で顔にメリハリづけを。
撮影／榊原裕一（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）スタイリング／城田望（KIND）モデル／三浦理奈（本誌専属）取材・文／政年美代子
