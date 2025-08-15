シリーズ「戦争の語り部たち」です。今から40年ほど前、山形県内には100人を越える被爆者が暮らしていました。しかし、その多くは自身の経験を語りませんでした。ことし、彼らの貴重な声を記録したテープが見つかりました。家族にも伝えていなかった被爆者たちの証言をお伝えします。



テープの音「8時15分。15分そのときにピカッと光ってからの大きな音、ドカンと音してピカッと光ったのが顔に受けた。わたしはね。それから黒煙が上がった。きれいな雲、それが。あんまりきれいだったので見とれてた」





80年前、広島に原爆が投下された直後の様子を語るこの音声は山形県鶴岡市で暮らしていた被爆者の肉声です。原爆投下後の広島について話す声「あの光は酷いものね。みんな皮がめくれるの。皮がみんなぶら下がってる。うーうーうめいている人ばかりだし、水くれ、水くれと言ってたり。助けてくれと言われてもどうしようもないのよ。何もないだろ」広島からおよそ800キロ、長崎からは1200キロも離れた山形で戦後、生活してきた被爆者がいました。被爆者の数について話す声「鶴岡が20人くらい、酒田が18人か19人。県全体では110人」その数は100人を超えていましたが原爆の話を口にする人は多くありませんでした。「そういう経験はいままで人に・・・そうそうしゃべれない。家の人にもしゃべってない」「うちの人には誰にも教えない。自分が被爆者であることを教えない」戦後80年のことし、被爆者たちの証言を録音したカセットテープが見つかりました。そこには被爆者たちが経験してきた戦後も続く被爆の苦しみと平和を望む切実な思いが残されていました。「変な目で見られて、あいつ被爆者だからと」「我々が死んで核が無くなるのであればいつでも死ぬとみんな言うよ、その言葉は」被爆者の証言を集めた山形県河北町吉田の佐藤玄祐さん（93）です。40年ほど前、鶴岡市内の中学校の教師として勤めていた当時、県内で被爆者が暮らしていることを知りました。佐藤玄祐さん「市役所の友達の人が被爆者の救援援護をやっていた。その人から田川地区に被爆者が名前を隠すようにして来ていると。あの頃は30人くらいいた。じゃあ話を聞いて調べて現代の昔話というか、できるだけやってみようと」佐藤さんはテープレコーダーを手に被爆者たちの元を訪ねて回り、証言を録音しました。長崎への原爆投下の瞬間の話「B29が来るのは確かに見た。ものすごくいつもなら大きく見えるけど小さく見えたの。11時2分の汽車の出た瞬間だな、ピカッととなった。その瞬間私の口の中はザラザラになって。（着るものはなんともなかった？）なんでもないです、私はただ髪の毛がボーっと立って」録音されたテープには原爆投下の瞬間やひとり娘を原爆で亡くした夫婦の証言が残っていました。娘を探した夫婦の話「いまの広島平和公園のところに県庁が建っていて建物疎開に動員された。だから学校の生徒が作業していたところはだいたいの位置が分かる。現地に行って子どもみたいな死体はと掘ってみたけれど全然分からないの。市役所の方からお骨言ってくれたけど誰のお骨か分からない。大勢の人間がそこで死んでいるから。誰のか分からないからみんなに分配した2つか3つずつ」さらに、戦後も長く苦しみが続いたと被爆者たちは話します。後遺症の話「私は歯がボロボロ抜け出してきてそれから髪の毛がずーっと落ちる前髪、額際のね」「わたしは目。原爆白内障といって手術したんだけどだめ」「原爆特有のふらふら病、いっぱい酒飲んだようにふらふらして」広島、長崎から遠く離れた山形でも続いた原爆の後遺症。しかし、被爆者たちは自分たちの苦しみを家族にもほとんど語りませんでした。差別・偏見の話「被爆者はみんな黙って喋らなかった。何故なんだろう？当時は被爆者の子どもはいろいろ影響が出るということで誰もしゃべらなかった」「いまでこそ俺も大きい声で言うけど結婚問題は相当悩んだし、いまでも相当悩んでる人がいる」「（就職も大変だったか？）勤めている間は大変だった。変に見られて。（おかしな目で見る人はやっぱりいた？）やっぱり上の連中は。だから俺は出世コースもあったけど外れてしまった。あいつ被爆者だと（言われて）」佐藤さんは周囲からの差別や偏見で口が重い被爆者のもとを何度も訪ね、膝を付き合わせて話に耳を傾けました。佐藤玄祐さん「原爆で被害を受けて何の補償もなし。来てからは就職も出来ない、子どもも娘も差別される。二重三重。悲しみと憤り。忘れないということ」テープには被爆者の苦しい経験が録音されている一方で、田川地区にあった被爆者の会や親身に後遺症の診察にあたる医師など支援者がいた証言も残されています。長崎から嫁いだ人の話「鶴岡に昭和21年にきたけど私が結婚した人がここの人だったから。（被爆者だと分かっていても結婚した？）前から慰問文でずっと知り合って出し合っていたもんだから素晴らしい戦争の恋愛だったんですね。いままでこうしてみんなのおかげで居られてありがたいと思っている」被爆者の証言はひとりひとり違いますが、自分たちの経験を誰にもさせたくないと語ります。被爆者の話「我々が死んで核が無くなるのであればいつでも死ぬとみんな言うよ、その言葉は。子どもや孫にあんな思いはさせたくないと」「自分たちがたくさんした経験は二度と繰り返したくないしみんなにもそれだけは切に訴えたい」佐藤さんは12人の被爆者の話を記録し、1冊にまとめてその証言を後世に伝えています。