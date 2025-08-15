¡ÚÃæÆü¡Û¶â´ÝÌ´ÅÍ¤¬6²ó2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡¡»³ËÜÍ´Âç¤ËÄËº¨ÈïÃÆ¤â¥Ô¥ó¥Á¤Ç¾¡¤Á±Û¤·µö¤µ¤º
¡þ¥×¥íÌîµå ¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü-DeNA(15Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)
ÃæÆüÀèÈ¯¤Î¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¤¬6²ó101µå¤òÅê¤²¡¢2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó7Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤òÃ£À®¤·¤¿¶â´ÝÅê¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï2¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±¡¢²áµî3Àï3ÇÔ¤ÎDeNA¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶â´ÝÅê¼ê¤Ï½é²ó¡¢»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë½çÄ´¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÎ¢¤Ë1ÅÀ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤¬3²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤«¤é²ÜÌ¾Ã£É×Áª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤ÓÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤ÎÎ¢¡¢¾åÎÓÀ¿ÃÎÁª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤¿ÃæÆü¤Ç¤·¤¿¤¬¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤¬¤«¤«¤ë5²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î»³ËÜÍ´ÂçÁª¼ê¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ìÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤È¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ïº´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¤ò¥µ¡¼¥É¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤Ïµö¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
6²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤È¥Ò¥Ã¥È¤Ç1¥¢¥¦¥È1ÎÝ2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤È¥»¥«¥ó¥É¥Õ¥é¥¤¤ËÍÞ¤¨¡¢¥ê¡¼¥É¤òµö¤µ¤ºÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£¶â´ÝÅê¼ê¤Ï6²ó101µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ6¡¢3Ã¥»°¿¶2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ2¡Ë¤ÈÇ´¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±ÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¹ß¤ê¡¢¥×¥í2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£