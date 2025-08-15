この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AIやテクノロジーの最新動向を発信するYouTuber・ミライが、最新動画「GPT-5とGPT-4o消滅による炎上問題とOpenAIの対応・今後の対策まとめ！」を公開。動画内でミライ氏は、8月8日にOpenAIから発表された次世代AIモデル「GPT-5」に関するSNS上の世論、ユーザーからの不満、そしてそれに対するOpenAIの迅速な対応について詳しく解説した。

冒頭でミライ氏は、「GPT-5は、多岐にわたって優れた能力を誇り、なおかつ、ハルシネーションを大幅に抑えることに成功したモデル」としつつも、「SNS上では、リリース直後から、GPT-5が過去のモデルと比べ冷たくて機械的だという指摘」や「チャットGPTのプラスユーザーの利用制限が厳しい」といった声が広がったことを紹介。さらに、「前モデルのGPT-4oが使えなくなったことで、#keep4oというハッシュタグとともに復活を求める声が相次ぎ、炎上騒動となった」と語った。

話題となったのはGPT-4o廃止に関するユーザーの反発だ。「自分にとって唯一無二の存在で、人間味のある深いやりとりができたのに、突然使えなくなってしまった。GPT-5は史上最悪のモデルだ。もう物語が書けなくなってとても悲しい」とSNS上には強い不満の声が噴出。「GPT-4oがユーザーに寄り添う形で友人のようなアドバイスをくれるのに対し、GPT-5は少し距離を保った状態で簡潔な助言をくれる、その性格の違いが原因だと考えられる」とミライ氏は指摘している。

こうしたユーザーの怒りを受け、OpenAIは即日対応。サム・アルトマンCEOも自身のSNSを通じて「GPT-4oをプラスプランのユーザーに復活させ、どのくらいの期間提供するかの検討を進める」と発表。加えて「ユーザーごとにモデルの性能や性格をもっと自由にカスタマイズできるようにしていく必要がある」と投稿し、今後は「温かみを感じられ、GPT-4oほど煩わしくない」性格へのアップデート方針も明言した。

動画の終盤、ミライ氏は「今後オープンAIがリリースするモデルに関しては、ユーザーが性格をコントロールできる機能が実装されるかもしれません」と今後の展望を予想。最後は「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で探してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう」と動画を締めくくった。

