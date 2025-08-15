5人組アイドルグループ「SAKA−SAMA」のリーダー寿々木ここねが15日、X（旧ツイッター）を更新。結婚と妊娠を発表した。

寿々木は「ご報告」と題し、「結婚しました！年明け冬頃に赤ちゃんが生まれる予定です」と報告した。

そして「みんなの前で直接お伝えしたかったけど、体調が優れずこのような形になりました」と明かし、「SAKA−SAMAはわたしがお休みしている間も続いていきます。あたたかく見守っていただけたらうれしいです」と呼びかけた。

そして「8月31日のワンマンよろしくお願いします！」と記し、手書きの文章を添えた。

添えられた文書で、結婚、妊娠を報告。「いつも応援してくださるみなさんのおかげで様々なことに挑戦することができています。みんなのおかげで今のわたしがいます！いつもありがとう」とファンへの感謝をつづり、31日のワンマンライブに一部出演し、あいさつ。その後、しばらくライブ活動を休むことを報告し、「わたしはさらにつよくなって戻ってきます！」とつづった。

そして「これからも寿々木ここねとしていっぱい成長していけるように頑張っていくので、どうかあたたかく見守っていただけたらうれしいです。そして、SAKA−SAMAの応援をよろしくお願いします」と呼びかけ、結んだ。

また、「SAKA−SAMA」の公式X（旧ツイッター）では「寿々木ここねに関するお知らせ」とし、入籍と26年初頭に第一子を出産予定であると報告。「ハッピーなお知らせをすることができ、メンバースタッフ一同、喜ばしい気持ちでいっぱいです」とつづった。

そして、31日のワンマンライブでは数曲参加、あいさつすると発表。

そして「9月からはライブ活動をしばらく休止とさせていただきますが、どうか温かく見守ってください」とし、「今後のSAKA−SAMAは、芳賀えりこがリーダー、夢野くるがサブリーダーとなり、福永しおり、岸辺みぎりの4名で頑張って参ります。引き続き変わらずの応援をいただけますと幸いです」と伝えた。