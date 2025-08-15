·î¤ÎÇ¯¶â16Ëü5000±ß¡Ö¸½Ìò»þ¤Ë¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×75ºÐÃËÀ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÏ·¸å
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢Ä¹Ìî¸©ºß½»75ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§400Ëü±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â0±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º0±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¸üÀ¸Ç¯¶â480¥«·î
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§´ë¶ÈÇ¯¶â1Ëü500±ß
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤Ï¡ÖÌó20Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖËè·îÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀáÌó¤Î¤¿¤á¤ËÆü¤´¤í¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³°¿©¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤ÎÀ¸³è¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãß¤¨¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ö»ñ¶âÉÔÂ¤Î¤È¤¡¢¤¹¤°¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
°ìÊý¤Ç½µ4ÆüÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡ÖËèÆü½¢¶È¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£¤ï¤º¤«¤Ê¼«Í³»þ´Ö¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢Ä¹Ìî¸©ºß½»75ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡§75ºÐÃËÀ
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§400Ëü±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â0±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º0±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¸üÀ¸Ç¯¶â480¥«·î
¸½ºß¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯¶â³Û¡Ê·î³Û¡ËÏ·ÎðÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡¦¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§16Ëü5000±ß
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§´ë¶ÈÇ¯¶â1Ëü500±ß
¡ÖÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¸½ºß¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤ÎÌä¤¤¤Ë¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤Ï¡ÖÌó20Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖËè·îÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤È¥Û¥Æ¥ëÌë·Ù¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×²óÅú¤Ç¤ÏÃùÃß¤â¥¼¥í¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¡£Ç¯¶â¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½µ4Æü¤Î¡¢¥Û¥Æ¥ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤È¥Û¥Æ¥ëÌë·Ù¡×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¼ýÆþ¤ÇÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀáÌó¤Î¤¿¤á¤ËÆü¤´¤í¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³°¿©¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ñ¶âÉÔÂ¤Î¤È¤¡¢¤¹¤°¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¸½Ìò»þÂå¤Ë¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È²óÅú¡£
º£¤ÎÀ¸³è¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãß¤¨¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ö»ñ¶âÉÔÂ¤Î¤È¤¡¢¤¹¤°¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
°ìÊý¤Ç½µ4ÆüÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡ÖËèÆü½¢¶È¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£¤ï¤º¤«¤Ê¼«Í³»þ´Ö¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)