Âç¹¥¤¤Ê¥Þ¥Þ¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤ó¤³¤Î»Ñ¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ¦¼ÆÊ¡¤Á¤ã¤óÉÙ¤¯¤óFuku and Tom¡×¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç7Ëü2000ºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡¢¡Ö¤ªÍø¸ý¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Çº¹¤¬¤¹¤´¤¤(¾Ð)¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ñ¤¬¤´ÈÓ¤ò½àÈ÷¤·¤¿¤é¡Ä
Æ¦¼Æ¤Î¡ØÊ¡¡Ù¤Á¤ã¤ó¤È¡ØÉÙ(¤È¤à)¡Ù¤¯¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¤Ê»ÐÄï¡£º£²ó¤Ï¡¢2É¤¤Î¤´ÈÓ¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢Äï¤ÎÉÙ¤¯¤ó¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¥Ñ¥Ñ¤¬¤´ÈÓ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Ä¤Ä¤âÂç¿Í¤·¤¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÉÙ¤¯¤ó¡£ËÊ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¥É¥Ã¥°¥²ー¥È¤ÎÁ°¤ÇÀÅ¤«¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»Ð¤ÎÊ¡¤Á¤ã¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÂç¿Í¤·¤¤À³Ê¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤ÆÎäÀÅ¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
Âç¹¥¤¤Ê¥Þ¥Þ¤Ë¼¸¤é¤ì¤Æ¡Ä
¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Þ¤¬¤´ÈÓ¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡Ä¡£ÉÙ¤¯¤ó¤Ï¡¢Éô²°Ãæ¤òÁö¤ê²ó¤Ã¤ÆÂç¶½Ê³¡ª¥Ñ¥Ñ¤Î¤È¤¤ÏÀ¼¤Ò¤È¤Ä¤¢¤²¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬¥Þ¥Þ¤À¤È¡Ö¥ï¥ó¡ª¡ª¡×¤È¸µµ¤¤ÊÀ¼¤ÇºÅÂ¥¤¹¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Þ¥Þ¤Ê¤éµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡©¡×
¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¥Þ¥Þ¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÉÙ¤¯¤ó¤Ë¡ÖÀÅ¤«¤Ë¤Í¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÉÙ¤¯¤ó¤Ï¸å¤º¤µ¤ê¤·¤Æ¤ªºÂ¤ê¤ÎÂÎÀª¤Ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ì±þ¤ÏËÊ¤¨¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤ªÍø¸ý¤ËÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª¡ª
¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Þ¤¬¤´ÈÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¿©»ö¾ì¤Ø¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÉÙ¤¯¤ó¤ÏºÆ¤Ó¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¡ª¡ª¤É¤¦¤·¤Æ¤â´î¤Ó¤¬ÍÞ¤¨¤¤ì¤º¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤°¤ë¤°¤ë¤È²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¡Ö¤ªºÂ¤ê¡×¤âÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉÙ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÊ¤¨¤ë¤Î¤ò²æËý¤·¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥Þ¤¬Ãí°Õ¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤·¤ç¤¦¢ö
ÉÙ¤¯¤ó¤Ï¥Þ¥Þ¤Î¤³¤È¤¬ÉáÃÊ¤«¤éÂç¹¥¤¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤´Å¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ìÀ¸·üÌ¿¸À¤¤¤Ä¤±¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤¬Í¥¤·¤¹¤®¤Æ´Å¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¤ª¼¸¤ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë°Ê¾å¤ËÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö2É¤¤ÎÀ³Ê¤Îº¹¤¬¤ï¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ¦¼ÆÊ¡¤Á¤ã¤óÉÙ¤¯¤óFuku and Tom¡×¤Ë¤Ï¡¢Ê¡¤Á¤ã¤ó¡õÉÙ¤¯¤ó¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìþ¤·¤È¾Ð´é¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ¦¼ÆÊ¡¤Á¤ã¤óÉÙ¤¯¤óFuku and Tom¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¾®Àô¡¡¤¢¤á
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£