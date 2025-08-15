「素晴らしい友情」有吉弘行、“友達紹介”に「ちょっと毛深いお友達ですね」「毛並みが綺麗」反響
お笑いタレントの有吉弘行さんは8月15日、自身のInstagramを更新。友達を紹介しました。
【写真】有吉弘行の友達とは？
ファンからは、「思慮深いお顔をしたお友達ですね」「素晴らしい友情」「また！いつも同じ髪型の子ばかり！」「笑顔が最高にかわいい！」「お友達、毛並みが綺麗ですね〜」「可愛いお友達」「ちょっと毛深いお友達ですね」「友達憎めないね」との声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】有吉弘行の友達とは？
「かわいいお友達」有吉さんは「友達紹介」とつづり、1枚の写真を投稿。満面の笑みで、オラウータンの看板に手を向けた姿です。まるで本物の友達を紹介しているよう。看板には英語が書かれていることから、海外で撮影されたのでしょうか。
ファンからは、「思慮深いお顔をしたお友達ですね」「素晴らしい友情」「また！いつも同じ髪型の子ばかり！」「笑顔が最高にかわいい！」「お友達、毛並みが綺麗ですね〜」「可愛いお友達」「ちょっと毛深いお友達ですね」「友達憎めないね」との声が集まりました。
面白い投稿を多数公開自身のInstagramで面白い投稿をたびたび披露している有吉さん。ファンからのツッコミもセンスがあり面白いです。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
(文:中村 凪)