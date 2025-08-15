J１福岡の大型DFがJ２徳島へ期限付き移籍！「ずっと悔しい思いをしてきました」
J２の徳島ヴォルティスは８月15日、J１のアビスパ福岡からDF井上聖也を期限付き移籍で獲得したと発表した。期限付き移籍の期間は、2026年１月31日まで。
現在25歳の井上は甲南大を卒業後、2022年に福岡に加入してプロキャリアをスタート。昨季は、公式戦29試合に出場して２得点をマークするなど存在感を見せた。しかし、今季はここまでリーグ戦の出番がなく、天皇杯、ルヴァンカップはともに１試合ずつの出場にとどまっていた。
今回の移籍決定を受け、187センチの大型DFは、徳島のファン・サポーターに以下のようにメッセージを送った。
「アビスパ福岡から来ました、井上聖也です！徳島ヴォルティスのJ１昇格、J２優勝に貢献するために全力で頑張ります！応援のほど、よろしくお願いします！」
一方、福岡の公式サイトを通じては、次のように思いを綴った。
「徳島ヴォルティスに期限付き移籍することを決断しました。まず、この移籍を後押しして下さったクラブに感謝します。今シーズン始まって以来、チーム・ファン・サポーターの期待に応えることができず、ずっと悔しい思いをしてきました。全ては自分の力不足です。
その現実を真摯に受け止めて、オファーを出して下さった徳島ヴォルティスでその思いを存分にぶつけてきたいと思います。またベスト電器スタジアムに戻って、皆さんに応援してもらえるように頑張ってきます。応援の程、よろしくお願いします！」
今季はなかなか試合に絡めなかった悔しさを胸に、新天地での活躍を期す。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
