amazon prime videoで配信された婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン シーズン2」への出演で知られるモデルの若尾綾香（36）が15日に自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を報告した。

若尾は「このたびお腹に新しい命を授かりました」と報告。「正直「妊娠は簡単ではないのかも」と思う時もありましたが、嬉しい喜びを運んできてくれました」と喜びをつづった。

現在は妊娠後期に入っていると明かし「初期はつわりで大変な日もありましたが、無事に安定期も過ごし妊娠後期の今もびっくりするくらい元気に過ごしています」と報告。「フルーツが食べたい！とか魚食べたい！と言って夫に買いに走らせ焼いてもらったら臭いで食べられなかったり、、など散々夫を振り回してしまいましたが夫の手厚いサポートもあり無事に乗り越える事ができました！夫の優しさが身に染みた期間でした」と夫のサポートに感謝した。

そして「今はポコポコ動く可愛らしい胎動と日ごとに大きくなっていくお腹が重たく、肋骨や横隔膜の痛みなどちょこちょこありますが、残り少ないマタニティライフ大切に大切に過ごしたいと思いますこれからもあたたかく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

1989年8月4日生まれ、山梨県出身の若尾はバチェラー・ジャパンシーズン2に出演し「若様」の愛称で親しまれた。私生活では2023年12月にインスタグラムを通じ、結婚を発表した。