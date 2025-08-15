１５日の東京株式市場の週間値動きで、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比６９７円８７銭（１・７９％）高の３万９６７４円１０銭だった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比１５５７円８３銭（３・７３％）高の４万３３７８円３１銭だった。

今週の株価は、米トランプ大統領の関税政策に対する懸念の後退などを背景に、相場が大きく上昇。１２、１３日と国内の各主要株価指数は連日で最高値をつけた。１４日は反動で売りが広がったものの、１５日には内閣府の発表した２０２５年４〜６月期の国内総生産（ＧＤＰ）速報値が堅調だったことが好感され、再び最高値を更新した。

日経平均と読売３３３で上昇率に差があるのは、ソフトバンクグループなど１株あたりの株価が高い一部銘柄の値上がりが、相場を先導したためとみられる。実際、１５日は日経平均が７００円超上昇したが、東京証券取引所プライム市場の銘柄で上昇したのは半分ほどにとどまった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の終値は、前週末比８３・４７ポイント（２・７６％）高い３１０７・６８。