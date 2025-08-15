¡Ú½ªÀï80Ç¯¡Û³ÆÃÏ¤ÇÌÛ¤È¤¦¡¡ÀÐÇË¼óÁê¼°¼¤Ç13Ç¯¤Ö¤ê¡ÖÈ¿¾Ê¡×¡¡ÄÉÅé¼°¡È»²Îó¡É°äÂ²¤ÏÈ¾¿ôÄ¶¤¬Àï¸åÀ¸¤Þ¤ì¡Äµ²±¤Î·Ñ¾µ¤Ï
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿15Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÏÅ·¹Ä¡¦¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬½ÐÀÊ¤µ¤ìÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¡§
ÀïÁè¤Î»´²Ò¤ò·è¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡£¿Ê¤àÆ»¤òÆóÅÙ¤È´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÎÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤òº£¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÈÈ¿¾Ê¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¼óÁê¤Î¼°¼¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌîÅÄ¼óÁê°ÊÍè13Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÀµ¸á¡Ä¡¢»þÊó¤Ë¹ç¤ï¤»»²Îó¼Ô¤¬ÌÛ¤È¤¦¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¡ÖÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Î¶ìÆñ¤òº£¸å¤È¤â¸ì¤ê·Ñ¤®¡¢»ä¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿´¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂ¤È¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ò´õµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¡¢»²Îó¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿°äÂ²¤Ï3400¿ÍÍ¾¤ê¡£
¤½¤Î¤¦¤ÁÀï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤¬53¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢½é¤á¤ÆÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°äÂ²¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢µ²±¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²Îó¤·¤¿»ÖÂ¼¹â»Ò¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¡§
Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤â3¿Í¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤ËÂ³¤¿Æ»Ò3Âå¤Ç»²Îó¤·¤¿»ÖÂ¼¤µ¤ó²ÈÂ²¡£
¸ì¤ê·Ñ¤°¤Ù¤ÀïÁè¤Îµ²±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï»ÖÂ¼¤µ¤ó¤Î93ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÊì¡¦½Ó»Ò¤µ¤ó¡£
ÀïÃÏ¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¼ê»æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÂç¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¼ê»æ¤ÎÁ÷¤ê¼ç¤Ï½Ó»Ò¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦»Ô´ÝÍøÇ·½õ¤µ¤ó¡£
ÀïÁèËö´ü¤Î·ãÀïÃÏ¡¦Î²²«Åç¤Ç³¤·³¤Î»ÊÎá´±¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ô´Ý¤µ¤ó¡£
ÁÔÀä¤ÊÃÏ¾åÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Î²²«Åç¤«¤é¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥ÈÂçÅýÎÎ¤Ë°¸¤Æ¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¸å¡¢Àï»à¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»à¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢Å¨¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ë¡ÈÀ¤³¦¤ò¶¯¹ñ¤¬ÆÈÀê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢±Êµ×¤ËÁè¤¤¤ò·«¤êÊÖ¤·À¤³¦¤ËÊ¿ÏÂ¤ÏË¬¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡É¤Ê¤É¤È¤·¤¿¤¿¤á¤¿»Ô´Ý¤µ¤ó¡£
¤³¤Î¼ê»æ¤ò±ÑÌõ¤µ¤»¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÎÆÍ·â¤Ø¤È½Ð·â¤¹¤ëÊ¼»Î¤ËÂ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¼»Î¤ÏÀï»à¡£
¼ê»æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÇÂç¤¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤â¸½ÃÏ¤ÎÇîÊª´Û¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éã¤Î°Õ»×¤ò·Ñ¤®¡¢½Ó»Ò¤µ¤ó¤ÏÀï¸å¡¢ÀïÁè¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÎ²²«Åç°äÂ²²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²Ê¿ÏÂ¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»×¤¤¤Ïº£¡¢¿Æ»Ò4À¤Âå¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÇ·½õ¤µ¤ó¤ÎÂ¹¡¦»ÖÂ¼¹â»Ò¤µ¤ó¡§
Ì¼Â¹¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÀïÁè¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È²þ¤á¤Æ»×¤¦¡£