¹âµé¥á¥í¥óÁèÃ¥Àï¡¡ÀÐ¸¶²È¤ÏÌÜ»ë¡¢¹âÅè²È¤Ï¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤â¡¡Ä¹Åè²È¤Ï¡Ö£±¿Í£±¥á¥í¥ó¡×¤Î¥É¥ä´é
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬£±£µÆü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¤Ç¡¢Ä¹Åè²È¤Î¥á¥í¥ó¤Î¿©¤ÙÊý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¹¥¤¥«£Ö£Ó¥á¥í¥ó¡¢Â¿¿ôÇÉ¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©´ë²è¤òÊüÁ÷¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç»Ò¶¡¤Îº¢¤Î¥á¥í¥ó¤ÎÁèÃ¥Àï¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£³¿Í·»Ëå¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Ï¡Ö¡ÊÀÚ¤Ã¤¿¥á¥í¥ó¤ò¡ËÂ¬¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¡£¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È¥µ¥¤¥º¤òÈæ¤Ù¤Æ¡×¤È¿¶¤ê¤«¤¨¤ë¤È¡¢ÃË¤Ð¤«¤ê£´¿Í·»Äï¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤Ï¡Ö¥á¥í¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êì¿Æ¤«¤é¡Øº£ÈÕ¤Ï¡¢¥á¥í¥ó¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÄ«¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄ«¤«¤é¥á¥í¥ó¤Î¤³¤È¤ÇÁ´°÷¤¬Æ¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾õÂÖ¤Ë¡£
¡¡Í¼¿©¸å¡¢°ìÅÙÉô²°¤ËÌá¤ê¡ÖÊì¿Æ¤¬¡Ø¥á¥í¥ó¤è¡¼¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤ÈÁ´°÷¥É¥É¥É¥É¡ª¤Ã¤Æ¡ÊÉô²°¤«¤é¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¡Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ç¤â¤ª»®¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿¨¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡££´ÅùÊ¬¤À¤±¤É¡¢Àµ³Î¤ËÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¿¨¤é¤ºÌÜ»ë¤À¤±¤ÇÉ¬»à¤ËÂç¤¤¤¥á¥í¥ó¤òÃµ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹âÅè¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Ï£³·»Ëå¤À¤«¤é¡Ê£³ÅùÊ¬¤Ï¡Ë¤â¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¡£¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¿½¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤¦¤Á¤Ï£´¿Í·»Ëå¤Ç¤¹¤¬¡¢ËßÊë¤ì¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Îº¢¡¢£´¸Ä°Ê¾å¤¯¤ë¤Î¤Ç¡£Á´Éô´Ý¤´¤È¡££±¿Í£±¥á¥í¥ó¡£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤â¤¦È¾Ê¬¡£°ì¸Ä¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×¤È¥É¥ä´é¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹âÅè¤¬¡ÖÀÐ¸¶²È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥á¥í¥ó¡¢Íè¤Æ¤½¤¦¤À¤±¤É¡×¤È¸À¤¦¤â¡¢ÎÉ½ã¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î¿ÆÉã¤Ï¤Û¤é¡¢¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¡¢°¤¤¤«¤é¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£