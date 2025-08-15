¡Úµð¿Í¡ÛÂåÂÇ¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤¬£¶²ó¡¢£±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë£³¥é¥ó¡ª
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£µÆü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÀèÈ¯¡¦»³ºê°Ë¿¥¤ÎÍðÄ´¤Ç£´ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿ÂÇÀþ¤Ï£µ²ó¤Þ¤Çºå¿ÀÀèÈ¯¡¦°ËÆ£¾¤ÎÁ°¤Ë¤ï¤º¤«£±°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¶²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡££±»à¸å¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢£²»à¸å¡¢ÂåÂÇ¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤à£³¥é¥ó¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Íº¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤¿ºäËÜ¤Î°ìÈ¯¤Ç°ìµ¤¤Ë£±ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¡¢°ËÆ£¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï¡¡¡Ö£±ÅÀº¹¤Þ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£