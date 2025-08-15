Snow Man目黒蓮、『silent』ブレイク時に葛藤 “知られていくスピード”に恐怖心「怖くなった」
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、15日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャル（後7：00）に出演。2022年10月期に放送されブレイクのきっかけとなったドラマ『silent』放送時に抱えた葛藤を振り返った。
【番組カット】かっこよすぎ…学ラン姿のSnow Man
新企画「それアドリブでやらせて下さい」では、メンバー全員が主演のオリジナル学園ドラマ『SOOKIES』を演じるが台本はスカスカ。番組側が撮れ高OKの判断をするまでアドリブを展開するというもの、
「みなきゃよかったSNS」をテーマにトークする場面では、目黒は『silent』に出演した際、1話が放送終了後に「自分が知られていくスピードははやすぎて『こんなに多くの人に知られているんだ』」と実感したことを振り返った。
続けて「もちろん、それを求めてきたけどいざその瞬間がきたら怖くなった」と環境の変化に葛藤を抱えたそう。「自分の心が（知らていく）スピードがついていけなくなりかけた」と本音を明かすとメンバーたちも深くうなずいていた。
