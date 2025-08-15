50ºÐµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤¬½é¤ÎÓÌ³Ð¾ã³²¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¡Ä¡×ÉÂµ¤¤«¤é¿ÊÅ¸¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ì¤ë¹¬¤»¡×ÄË´¶
½÷Í¥µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡Ê50¡Ë¤¬15Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½é¤á¤ÆÓÌ³Ð¾ã³²¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÉûÉ¡¹Ð±ê¤Ç¡¢º£²ó½éÓÌ³Ð¾ã³²¡¡²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â°û¤ó¤Ç¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¡²þ¤á¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ì¤ë¹¬¤»¤ò¤³¤ÎºÐ¤ÇÃÎ¤ë¡ÄÁá¤¯¼£¤ê¤Þ¤¹ÍÍ¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
µÈÀ¥¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö»ä¤âÀèÆü¹ó¤¤ÉûÉ¡¹Ð±ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì£¤âÆ÷¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ªÂç»ö¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö»ä¤Ï²«º½¤«¤éÉûÉ¡¹Ð±ê¤ÇÆ¬ÄË¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£