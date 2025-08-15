Âà¼Ò¤«¤é3Ç¯¡Ä¸µÆü¥Æ¥ì¡¦¥¨¡¼¥¹¥¢¥Êà¸ÅÁãáZIPÅÐ¾ì¤ËÈ¿¶Á¡Ö²û¤«¤·¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡¼¡ª¡×à¸µÁêÊýá¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªÇË²õ¤âÏÃÂê
¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×Ëñ¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖZIP¡ª¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë²û¤«¤·¤¤´é¤¬µ¢´Ô¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼·ó¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëËñÂÀ°ì(43)¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¡£
¡¡ÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é10Ç¯´ÖÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿Ëñ¥¢¥Ê¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¤¢¤é¤Þ¤Ã¡ª¡ª²û¤«¤·¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö¥ß¥È¤Á¤ã¤ó´ò¤·¤½¤¦♡¡×¡ÖÄ«¤ËËñ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËñ¤µ¤ó¤È¿åËÎ¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡¼¡ª¡×¡Ö´ê¤¦»ö¤Ê¤é¡¢ZIP¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ªÇË²õ¤¹¤ë¿åËÎ¤Á¤ã¤ó¥ï¥é¥¿¡×¡ÖÄ«¤«¤éÁ¤¤µ¤ó¤ÈÂçÇú¾Ð(¾Ð)¡×¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤¬¤³¤ÎÆ°²è¸«¤¿¤é¥¤¥¸¤é¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬(¾Ð)¡×¤Ê¤É¡¢¥»¥Ã¥È¤òÇË²õ¤·¤¿¿åËÎ¥¢¥Ê¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ëñ¥¢¥Ê¤Ï2022Ç¯¤ËÆü¥Æ¥ì¤òÂà¼Ò¡£Æ±Ç¯¤ËÆ±»Ö¼ÒÂç³Ø¥Ï¥ê¥¹Íý²½³Ø¸¦µæ½êÀìÇ¤¸¦µæ½ê°÷¤Î½õ¶µ¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¡£