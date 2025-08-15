¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤â¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¡ª¹À¥¤¹¤º¡¢3PÏ¢È¯àÁ´ÎÏ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óá¤ËÈ¿¶Á¡ÄÀä¶ç´é¤âÏÃÂê¤Ë¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¸å¤í¤ÎÉÙ³ß¤ÈÆ±¤¸´é¤·¤Æ¤ë¡×
3P·è¤á¤Þ¤¯¤ë¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉÙ±Ê¤Ë¡ÖÉÝ¤¤¡¢ÉÝ¤¤¡×
¡¡à¥Ð¥¹¥±½÷»Òá½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º(27)¤¬¸«¤»¤¿¡¢¶ÃØ³¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹À¥¤Ï8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï¡¡ÆüËÜ¡ß¥¤¥é¥ó¡×¤Ë¡¢Æ±¶É¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëSP¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¹¥¿¥¸¥ª´ÑÀï¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉÙ±Ê·¼À¸(24)¤¬¼¡¡¹¤Ë·è¤Þ¤ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ë¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¹õ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö°áÁõ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÎÏ¶¯¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¤¿¤À¡¢2ËÜÌÜ°Ê¹ß¤Ï¹â¤¤·èÄêÎ¨¤ËÂÎ¤¬¹ÅÄ¾¤·¤Ä¤¤¤Ë¤Ïº¤ÏÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤â¡Ä¡£ºÇ¸å¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤¬³°¤ì¡Ö¤Ê¤ó¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É°Â¿´¤¹¤ë¡£ÉÝ¤¤¡¢ÉÝ¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¸å¤í¤ÎÉÙ³ß¤ÈÆ±¤¸´é¤·¤È¤ë¡×¡Ö¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¡¢NBA´Ñ¤¿¤éµ¤Àä¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£