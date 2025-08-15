結婚の二階堂ふみ事務所が「皆様へのお願い」 無許可撮影など不審迷惑行為「おやめいただき、節度ある行動を」
ソニー・ミュージックアーティスツは15日、同社公式サイトを更新し、結婚を発表した俳優・二階堂ふみ（30）に関して「皆様へのお願い」を掲載した。
【写真あり】貴重2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズ
「平素より、二階堂ふみへの温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます」とした上で、「この度、本人及び親族に対し、許可のない撮影および取材行為、つきまとい等の不審迷惑行為が報告されております」と報告。
続けて「このような行為は、活動の妨げやプライバシー侵害となる可能性があり、応援してくださる皆様、関係者の皆様、近隣住民の皆様などに、多大なご迷惑をおかけすることになり、事故やトラブルを引き起こす恐れがあります。このような無許可での撮影、つきまとい等の不審迷惑行為につきましてはおやめいただき、節度ある行動をしていただけますようお願い申し上げます」と呼びかけ。
「弊社としましても、所属タレントが安心して活動できる環境の整備に一層努めてまいります。皆様のご理解とご協力を、重ねてお願い申し上げます」と伝えた。
二階堂は、10日にメイプル超合金・カズレーザー（41）との結婚を公表。事務所コメントとして「今後も変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます」とし、「重ねて恐縮ではございますが、プライベートなことですので親族への取材などはお控え頂けますようご理解を頂ければ幸いです」と記していた。
