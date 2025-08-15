¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈÀäÂÐµ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡×Àîº¬ËÜÄ®¤ËÄÆÍî¤·¤¿B29 Åö»þ¤Î»´¾õ¤òÌÜ·â¤·¤¿ÃËÀ¤¬¸ì¤ë ¡ÚÀï¸å80Ç¯¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Û
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Î1945Ç¯5·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÇú·âµ¡¡ÖB29¡×¤¬ÆüËÜ¤ÎÀïÆ®µ¡¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÅ²¬¸©Àîº¬ËÜÄ®¤ËÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÜ·â¤·¤¿ÃËÀ¤¿¤Á¤¬¤½¤Î»´¾õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛB29ÄÆÍî¤Î½Ö´Ö¤ò¸«¤¿³¤Ìî¤µ¤ó¤È»´¾õ¤ò¸«¤¿ÃÝÌî¤µ¤ó
¡ã³¤ÌîÂÙ°ì¤µ¤ó¡ä¡Ö²Ð¤Î¶Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Í¡¢¤¢¤ÎÊÕ¤ê¤Ç¡¢¤°¤ë¤°¤ë²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤éÍî¤Á¤ë¤Î¤ò¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¢¤ÎÊÕ¤ê¤ËÍî¤Á¤¿¤Î¤ò¤Í¡£¥Ñ¥é¥·¥åー¥È¤¬¤Í¡¢¤Õ¤ï～¤Ã¤È¹ß¤ê¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÀÅ²¬¸©Àîº¬ËÜÄ®¤Ë½»¤à³¤ÌîÂÙ°ì¤µ¤ó92ºÐ¤Ç¤¹¡£12ºÐ¤Î»þ¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¡ÖB29¡×¤¬ÄÆÍî¤¹¤ë½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖB29¡×¤Ï¡¢¸¶Çú¤òÅê²¼¤·¤¿Âç·¿Çú·âµ¡¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Î1945Ç¯5·î29Æü¡¢¡ÖB29¡×¤Ï²£ÉÍ¤òÇú·â¤¹¤ë¤¿¤áÀîº¬ËÜÄ®¤Î¾å¶õ¤òÄÌ²á¡£·Ù²ü¤Î¤¿¤á¤ËÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ·³¤Î¡ÖÅËÎ¶¡Ê¤È¤ê¤å¤¦¡Ë¡×¤¬ÂÎÅö¤¿¤ê¹¶·â¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£B29¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¡¢Ìó2¥¥í¥áー¥È¥ë»ÍÊý¤ËÈô¤Ó»¶¤êÌ±²È¤äÎ¹´Û¤Ê¤É5¸®¤ò¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÆÍî¤·¤¿Æü¡¢»´¾õ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿ÃÝÌîÃ£»°¤µ¤ó91ºÐ¤Ç¤¹¡£
¡ãÃÝÌîÃ£»°¤µ¤ó¡ä¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ·³¤Î¼ã¤¤Ê¼»Î¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÅÚ¼ê¤Ë¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¨¤ÎÊ¼Ââ¤µ¤ó¤Ã¤Á¤å¤¦¤è¤ê¤Í¡¢¤³¤ó¤Ê»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤è¡¢»Ò¤É¤â¿´¤Ë¤Ï¡×
B29¤Î¥¢¥á¥ê¥«Ê¼9¿Í¤ÈÅËÎ¶¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÊ¼¤ÈÄ«Á¯³ØÅÌÊ¼¤¬»àË´¡£¥Ñ¥é¥·¥åー¥È¤Ç¹ß¤ê¤¿¥¢¥á¥ê¥«Ê¼2¿Í¤ÏÊáÎº¤È¤·¤ÆÌ¾¸Å²°¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÃÝÌî¤µ¤ó¡ä¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Í¡¢°äÂÎ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¿Í¡¢¤½¤ì¤³¤½³¤Ìî¤µ¤ó°Ê³°¡¢¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡ã³¤Ìî¤µ¤ó¡ä¡Ö¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡× ¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¡¢¤³¤ÎÊÕ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦Í§Ã£¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¤³¤Î¶õÃæÀï¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸µ¾¯Ç¯Èô¹ÔÊ¼¤À¤Ã¤¿²è²È¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¤¸¸µ¾¯Ç¯Èô¹ÔÊ¼¤ÎÀîº¬ËÜÄ®½Ð¿È¤ÎÃËÀ¤¬26Ç¯Á°¡¢Ä®¤Ë´óÂ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÀîº¬ËÜÄ®Ìò¾ì ¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ä¿Ê²Ý ÉþÉôÎ»»Î²ÝÄ¹¡ä¡ÖÀîº¬ËÜÄ®¤Ë¤â¹ï¤Þ¤ì¤¿ÀïÁè¤Îµ²±¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿µ²±¤òº£¸å¤â¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤³¤¦¤ÈÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤¬¸«³Ø¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã³¤Ìî¤µ¤ó¡ä¡Ö»ä¤Ï6Ç¯À¸¤Î»þ¡¢¤³¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢B29¤¬¶õÃæÊ¬²ò¤·¤ÆÍî¤Á¤ë¤Î¤ò¤³¤³¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡×
¡ãÃÝÌî¤µ¤ó¡ä¡Ö¤Ü¤¯¤¬¸«¤¿¤Î¤Ï»°³Ñ·Á¤Ç5µ¡¡¢¥À¥À¥À¥À¤Ã¤Æµ¡´Ø½Æ¤Î¡¢µ¡½Æ¤Î¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤³¤ì¡×
2¿Í¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸Î¶¿¤Ë»Ä¤ëÀïÁè¤Îµ²±¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¾®³ØÀ¸¡ä¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢Èï³²¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¡ãÃÝÌî¤µ¤ó¡ä¡Ö¤ª²È¤¬¾Æ¤±¤¿¡¢¾Æ°ÐÃÆ¤¬Íî¤Á¤ÆÆ»¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÔÈ¯ÃÆ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×
½ªÀï¸å¡¢¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¤½¤ÎÉÔÈ¯ÃÆ¤ò½¦¤Ã¤ÆÇúÈ¯¤·¡¢1¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤¬Âç¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¾®³ØÀ¸¡ä¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤³¤³¤ÎÀïÁè¤ÎÏÃ¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤ÎÀïÁè¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡ã¾®³ØÀ¸¡ä¡ÖÆüËÜ¤Î¶á¤¯¤È¤«ÆüËÜ¤ÇÀïÁè¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÉÝ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡ã¾®³ØÀ¸¡ä¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡ã³¤Ìî¤µ¤ó¡ä¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Í¡¢µ¯¤¤¿¤¸¤ãº¤¤ë¤è¤Í¡¢º£¤«¤é¤Í¡×
¡ãÃÝÌî¤µ¤ó¡ä¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈÀäÂÐµ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡×
¤³¤Î¶õÃæÀï¤òÉÁ¤¤¤¿³¨¤Ï8·î31Æü¤Þ¤ÇÀîº¬ËÜÄ®Ê¸²½²ñ´Û¤ÇÆÃÊÌÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¸å,
²£ÉÍ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ºßÂð°åÎÅ,
ÇÛÀþ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
²ð¸î,
°ÖÎîº×,
³¤,
¥À¥¤¥¹