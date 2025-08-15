±Ç²è¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¸ø³«
½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù(9·î5Æü¸ø³«)¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«
¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¼õ¾Þºî²È¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í»á¤ÎÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¡¢ÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¡£¼ç±é¤Ï¹À¥¤¹¤º¡¢¶¦±é¤ÏÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢¥«¥ß¥é¡¦¥¢¥¤¥³¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢»°±ºÍ§ÏÂ¤é¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤1950Ç¯Âå¤ÎÄ¹ºê¤È¡¢1980Ç¯Âå¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¡¢»þÂå¤È¾ì½ê¤òÄ¶¤¨¤Æ¸òºø¤¹¤ë¡Öµ²±¡×¤ò½ä¤ëÈëÌ©¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Î¸ø³«¤¬Àï¸å80Ç¯¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊ¡´ÖÈþÍ³µª»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê»ö·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ÎÆü¤òÀ¸¤¤¿»Ô°æ¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢º£¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ±¤¸¤¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÀÐ¹õÍµÇ·»á¤â¡ÖÀïÁè¤ò¼ÂÂÎ¸³¤·¤¿¿Í¡¹¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤¬µ²±¤òÍê¤ê¤ËÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤³¤Î±Ç²è¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤Èº£¤Î»þÂåÀ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÐÀî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¸¶ºî¤ÏÀï¸å¤ÎÄ¹ºê¤È1980Ç¯Âå¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤¬ÉñÂæ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢Àï¸å¤ÎÉÁ¤«¤ìÊý¤¬À¿¼Â¤Ç¤½¤³¤Ë¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ºê¤äÀïÁè¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ä¾®ÄÅ°ÂÆóÏººîÉÊÅª¤Ê¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤âÆüËÜ±Ç²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¤Î»ëÅÀ¤¬Æþ¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥íÅª¤Ê"¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¸ì¤ê¼ê"¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼´¶¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤»ëºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¿·¤·¤¤À¤Âå¤Î´¶³Ð¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Àï¸å80Ç¯¤Îº£É¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´°À®¤ò·Þ¤¨¤Æ²þ¤á¤ÆÊú¤¤¤¿ÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¡£±Ù»ÒÌò¤ÎµÈÅÄÍÓ¤¬»£±ÆÁ°¤«¤éÃ±¿È¤Ç¿ô½µ´Ö¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤¤ò¤·¡¢±Ñ¸ì¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À»£±ÆÃÏ¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥·¥°¥í»á¤¬ËÜºî¤ÈÀïÁè¡¢¼«¿È¤¬°é¤Ã¤¿Ä¹ºê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤É¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¸¶ºî¼Ô¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í¤Ï¡¢ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÄ¹ºê¸©¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢ÍÄÇ¯´ü¤ËÅÏ±Ñ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢1983Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¡£2017Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî°Ê³°¤Ë¤â±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¿ôÂ¿¤¯¡¢¡ØÆü¤ÎÌ¾»Ä¤ê¡Ù¡Ø¾å³¤¤ÎÇì¼ßÉ×¿Í¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡ØÀ¸¤¤ë LIVING¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
