»ô¤¤¸¤¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤áÀî¤Ë¡£Æñ¹Ò¤¹¤ëµß½õ¤Î°ìÉô»Ï½ª¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿·Ù»¡¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
µÏ¿Åª¤Ê¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤Ç·ãÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àî¤ËÉã¿Æ¤ÈÂ©»Ò¤Î»Ñ¤¬¡£Î®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ô¤¤¸¤¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Àî¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
ÌÚ¤Î»Þ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤òµß½Ð¤·¡¢¼¡¤ÏÂ©»Ò¤ÎÈÖ¡Ä¤È¤³¤í¤¬¡ª
¡Ö¤ª¤¤¡¢Î®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¾¡×
Â©»Ò¤¬Î®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ë¸½¾ì¡Ä
¡Ö¥ï¥ó¡¢¥Ä¡¼¡¢¥¹¥ê¡¼¡×
¤½¤Î¸å¡¢Â©»Ò¤òÈ¯¸«¤·¡¢Àî¤«¤é°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î®¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ô¤¤¸¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Éã¿Æ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÂ¦¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢Ìµ»ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
