¡ÚÄÉÅé¡Û°äÂ²¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¡¡µ²±¤Î·Ñ¾µ¤Ï¡¡½ªÀï¤«¤é80Ç¯¡Ô¿·³ã¡Õ
½ªÀï¤«¤é8·î15Æü¤Ç80Ç¯¡£¸©Æâ¤Ç¤âÄÉÅé¼°¤¬³«¤«¤ìÉÔÀï¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¡¢°äÂ²¤¬¸º¤ëÃæ¤Ç¤½¤Î·Ð¸³¡¢µ²±¤Ë¸þ¤¹ç¤¦½Å¤ß¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯·ç¤«¤µ¤º°ÖÎî¤ËË¬¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·È¯ÅÄ»Ô¤ÎÌîÂôµÁ¶µ¤µ¤ó¡£ÃéÎîÅã¤òÁ°¤ËÀÅ¤«¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£
ÌîÂôµÁ¶µ¤µ¤ó(81ºÐ¡¦Åö»þ1ºÐ¡Ë
¡ÖÉã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ê¾¼ÏÂ¡Ë20Ç¯¡£1ºÐ¤Î»þ¤À¤«¤éÁ´Á³³Ð¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡×
ÃéÎîÅã¤Ë¤Þ¤Ä¤é¤ì¤¿°Ì¤Ï¤¤¡£1ºÐ¤Î¤È¤¤ËÀ¸¤ÊÌ¤ì¤¿Éã¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡üÌîÂôµÁ¶µ¤µ¤ó(81ºÐ¡¦Åö»þ1ºÐ)
¡Ö²Ö¾å¤²¤ë¿Í¤â¤À¤ó¤À¤ó¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤ï¡£¤³¤³¤Ë¤Í¡¢²Ö¤¢¤²¤Æ¤ª»²¤ê3Æü´Ö¤ª»²¤ê¤ËÍè¤ë¤ó¤À¤ï¡×
ÀïÁè¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤ÀÆüËÜ¡£¸©Æâ¤ÎÀï»à¼Ô¤Ï¤ª¤è¤½7Ëü3000¿Í¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÌÛ¤È¤¦¡Ë
80²óÌÜ¤Î½ªÀï¤ÎÆü¡£
¿·³ã»ÔÆî¶è¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÄÉÅé¼°¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½50¿Í¤¬»²Îó¤·ÀïË×¼Ô¤òÅé¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
°äÂ²¤Î¸º¾¯¡¦¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß»²Îó¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤Î»Ñ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ÇÉã¤¬Àï»à¤·¤¿»²Îó¼Ô
¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏÉã¤¬¡Ê»²Îó¡Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Äï¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÃúÅÙ80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤È¤¤¤¦»ö¤Ç²¿¤«Áß¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×
¿·³ã»Ô¡¦Æî¶èÏ¢¹ç°äÂ²²ñ¡¡¿·ÊÝ·Ä°ì¡¡²ñÄ¹
¡ÖºÇ½é¤Ï200¿Í¤¯¤é¤¤¤ÎÄÉÅé¼°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÇ¯¡¹¡¢¸º¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£°ä»ù¤ÎÊý¤ÏºÇÄã81ºÐ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
7ÃÏ¶è¤«¤é¤Ê¤ëÆî¶è¤ÎÏ¢¹ç°äÂ²²ñ¤Ï¡¢²ò»¶¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¤³¤ÎÄÉÅé¼°¤ÎÂ¸Â³¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·È¯ÅÄ»ÔÆ£ÄÍÉÍ¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÎ©¤ÄÃéÎîÅã¡£
°äÂ²²ñ¤Î¹âÎð²½¤Ë¤è¤êÌîÂô¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¤Ò¤È¤ê¤Ç¤³¤Î¾ì½ê¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¡¦¡¦µ¢¾Ê¤·¤¿¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂ¹¤¬°ì½ï¤Ë°ÖÎî¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÂô¤µ¤ó¤ÎÂ¹¡¦¹â¶¶ÂóÌ¤¤µ¤ó(21)
¡ÖÄ¹¤¯¼é¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶³´¿¼¤¤¡×
Â¹¡¦¹â¶¶ÃÎ´õ¤µ¤ó(23)
¡Ö¤¤¤Þ¤â¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÇÀïÁè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤ò¸«¤ë¤Èµ¯¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¤ª»²¤ê¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÀïÁè¤Îµ²±¤òÅÁ¤¨¤ëÃéÎîÅã¡£
ÌîÂôµÁ¶µ¤µ¤ó
¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Û¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£Àï»à¼Ô¤Ê¤ó¤Æ²æ¡¹¤ÎÂå¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ï¤Í¡×
Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿¼¤á¤ëÀï¸å80Ç¯¤Î½ªÀï¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£
