½ªÀï¤«¤é8·î15Æü¤Ç80Ç¯¡£¸©Æâ¤Ç¤âÄÉÅé¼°¤¬³«¤«¤ìÉÔÀï¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¡¢°äÂ²¤¬¸º¤ëÃæ¤Ç¤½¤Î·Ð¸³¡¢µ­²±¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦½Å¤ß¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


ËèÇ¯·ç¤«¤µ¤º°ÖÎî¤ËË¬¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¿·È¯ÅÄ»Ô¤ÎÌîÂôµÁ¶µ¤µ¤ó¡£ÃéÎîÅã¤òÁ°¤ËÀÅ¤«¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£

¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£

ÌîÂôµÁ¶µ¤µ¤ó(81ºÐ¡¦Åö»þ1ºÐ¡Ë
¡ÖÉã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ê¾¼ÏÂ¡Ë20Ç¯¡£1ºÐ¤Î»þ¤À¤«¤éÁ´Á³³Ð¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡×

Éã¡¦¶â¸ã¤µ¤ó¡¢1944Ç¯¤Ë½ÐÀ¬¤·ÍâÇ¯¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÀï»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃéÎîÅã¤Ë¤Þ¤Ä¤é¤ì¤¿°Ì¤Ï¤¤¡£1ºÐ¤Î¤È¤­¤ËÀ¸¤­ÊÌ¤ì¤¿Éã¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Þ¤¹¡£

¡üÌîÂôµÁ¶µ¤µ¤ó(81ºÐ¡¦Åö»þ1ºÐ)
¡Ö²Ö¾å¤²¤ë¿Í¤â¤À¤ó¤À¤ó¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤ó¤À¤ï¡£¤³¤³¤Ë¤Í¡¢²Ö¤¢¤²¤Æ¤ª»²¤ê3Æü´Ö¤ª»²¤ê¤ËÍè¤ë¤ó¤À¤ï¡×

ÀïÁè¤Ø¤ÈÆÍ¤­¿Ê¤ó¤ÀÆüËÜ¡£¸©Æâ¤ÎÀï»à¼Ô¤Ï¤ª¤è¤½7Ëü3000¿Í¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£

80²óÌÜ¤Î½ªÀï¤ÎÆü¡£

¿·³ã»ÔÆî¶è¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÄÉÅé¼°¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½50¿Í¤¬»²Îó¤·ÀïË×¼Ô¤òÅé¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

°äÂ²¤Î¸º¾¯¡¦¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß»²Îó¤ò°ú¤­·Ñ¤¤¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤Î»Ñ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

½ÇÉã¤¬Àï»à¤·¤¿»²Îó¼Ô
¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏÉã¤¬¡Ê»²Îó¡Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Äï¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÃúÅÙ80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤È¤¤¤¦»ö¤Ç²¿¤«Áß¤­Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×

¿·³ã»Ô¡¦Æî¶èÏ¢¹ç°äÂ²²ñ¡¡¿·ÊÝ·Ä°ì¡¡²ñÄ¹
¡ÖºÇ½é¤Ï200¿Í¤¯¤é¤¤¤ÎÄÉÅé¼°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÇ¯¡¹¡¢¸º¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£°ä»ù¤ÎÊý¤ÏºÇÄã81ºÐ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×

7ÃÏ¶è¤«¤é¤Ê¤ëÆî¶è¤ÎÏ¢¹ç°äÂ²²ñ¤Ï¡¢²ò»¶¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¤³¤ÎÄÉÅé¼°¤ÎÂ¸Â³¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¿·È¯ÅÄ»ÔÆ£ÄÍÉÍ¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÎ©¤ÄÃéÎîÅã¡£

°äÂ²²ñ¤Î¹âÎð²½¤Ë¤è¤êÌîÂô¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¤Ò¤È¤ê¤Ç¤³¤Î¾ì½ê¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÆü¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¡¦¡¦µ¢¾Ê¤·¤¿¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂ¹¤¬°ì½ï¤Ë°ÖÎî¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÌîÂô¤µ¤ó¤ÎÂ¹¡¦¹â¶¶ÂóÌ¤¤µ¤ó(21)
¡ÖÄ¹¤¯¼é¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¼é¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶³´¿¼¤¤¡×

Â¹¡¦¹â¶¶ÃÎ´õ¤µ¤ó(23)
¡Ö¤¤¤Þ¤â¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÇÀïÁè¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤ò¸«¤ë¤Èµ¯¤­¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¤ª»²¤ê¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×

ÀïÁè¤Îµ­²±¤òÅÁ¤¨¤ëÃéÎîÅã¡£

ÌîÂôµÁ¶µ¤µ¤ó
¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Û¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£Àï»à¼Ô¤Ê¤ó¤Æ²æ¡¹¤ÎÂå¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ï¤Í¡×

Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿¼¤á¤ëÀï¸å80Ç¯¤Î½ªÀï¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£