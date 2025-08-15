¡ÈºÇ¸å¤Î°ì¸ý¤É¤¦¤¹¤ëÌäÂê¡É¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡¢¤½¤Ð¡¢¥¹¥È¥í¡¼¤Ç°û¤à¥É¥ê¥ó¥¯¡Ä²ò·èË¡¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ÎºÇ¸å¤Î°ì¸ý¡£¥ì¥ó¥²¤Ç¼è¤ê¤Å¤é¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¶ìÀï¤¹¤ë¡ÖºÇ¸å¤Î°ì¸ý¡×ÌäÂê¡£²ò·èÊýË¡¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Þ¥Ê¡¼²òÀâ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¿©¤ÙÊý¡×
¡Ö¥ì¥ó¥²¿©¤Ù¤Å¤é¤¤¤è¤Í¡×¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ÎºÇ¸å¤Î°ì¸ý¡¢¥×¥í¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©
Ãæ²ÚÆé¤Î¾å¤ÇÍÙ¤ëÊÆÎ³¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤Æ¤âË°¤¤ÎÍè¤Ê¤¤Ãæ²ÚÎÁÍý¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¡£
¿©¤Ù¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬¡ÄºÇ¸å¤Î°ì¸ý¡£
60Âå
¡Ö¥ì¥ó¥²¿©¤Ù¤Å¤é¤¤¤è¤Í¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¡¢²¿²ó¤â½¸¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡¡
¿·¶¶¤Î¥Á¥ã¡¼¥Ï¥óÀìÌçÅ¹¤Ç¤â¡¢¤ª»®¤ò»ý¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë¤«¤¹þ¤à¿Í¤ä¡¢¤ª»®¤ò¼Ð¤á¤Ë¤·¤Æ¤¹¤¯¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¡ÖºÇ¸å¤Î°ì¸ý¡×¤ÏÀéº¹ËüÊÌ¡£Àµ¤·¤¤¿©¤ÙÊý¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¥Þ¥Ê¡¼²òÀâ¼Ô¡¡À¾½Ð¤Ò¤í»Ò¤µ¤ó
¡ÖÃæ¹ñÎÁÍý¤Ç¤Ï¡¢¤ª»®¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥ì¥ó¥²¤È¤ªÈ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤òÎ¾Êý»È¤Ã¤Æ¡¢»Ä¤Ã¤¿¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ò¥ì¥ó¥²¤Î¾å¤ËÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦¿©¤ÙÊý¤¬°ìÈÖ¥¹¥Þ¡¼¥È¡×
Ãæ²Ú¤Î¥×¥í¤Ï¡Ä
Ãæ¹ñÌ¾ºÚ¤ß¤ó¤ß¤ó¡¡ÅÏî´¸øÃËÅ¹Ä¹
¡Öºî¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿©¤ÙÊª¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È·É°Õ¤ò¤³¤á¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÃúÇ«¤ËºÇ¸å¤Î°ìÎ³¤Þ¤Ç¥ì¥ó¥²¤Ë¤Î¤»¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¡×¡¡
¤½¤Ð¤ÎºÇ¸å¤Î1ËÜ¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤ ¤¹¤À¤ì¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î²ò·èºö
ÆîÇÈ²í½Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¿§¡¹¤Ê¿©¤ÙÊª¤Î¡ÈºÇ¸å¤Î°ì¸ý¡É¤ò¡¢»Ä¤µ¤º¿©¤Ù¤¤ë²ò·èË¡¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤½¤Ð¤Î¡ÈºÇ¸å¤Î°ì¸ý¡ÉÌäÂê¡Û
¤¶¤ë¤½¤Ð¤¬À¹¤é¤ì¤¿¡È¤¹¤À¤ì¡È¤Ë¡¢1ËÜ¤À¤±ÌÍ¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢È¤¤Ç¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÌÍ¤¬¤Á¤®¤ì¤¿¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÐÅ¹¡Ö¿ÀÅÄ ÈøÄ¥²°ËÜÅ¹¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë²ò·èºö¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡ÖÈ¤¤ò¤¹¤À¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¿âÄ¾¤Ë¡¢¤¹¤À¤ì¤ò¾¯¤·²¡¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌÍ¤ò¤Ä¤Þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥í¡¼°ûÎÁ ºÇ¸å¤Î°ì¸ý ¥º¥º¥º²»²ò·èºö¤òÈ¯¸«¡©
ÆîÇÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¡Ú¥¹¥È¥í¡¼¤Ç°û¤à¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¡ÈºÇ¸å¤Î°ì¸ý¡ÉÌäÂê¡Û
¥¹¥È¥í¡¼¤Ç°û¤à¥¿¥¤¥×¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢Äì¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ûÎÁ¤òµÛ¤¤¤¤ë¤È¤¡¢¥º¥º¥º¤Ã¤È²»¤¬¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç°û¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥í¡¼¤ò¿âÄ¾¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ã¼¤«¤é¼Ð¤á¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥í¡¼¤ÎÀèÃ¼¤Î±Ô³Ñ¤ÊÉôÊ¬¤¬¥«¥Ã¥×¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡Ö¥º¥º¥º¡×¤È¤¤¤¦²»¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Æ°û¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»®¤Ë»Ä¤ëºÇ¸å¤Î1¸ÄÌäÂê ÀÄ¿¹¤Ç¤Ï±ÑÍº¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹
ÆîÇÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤ª»®¤Î¾å¤Ë°ì¤Ä¤À¤±»Ä¤Ã¤¿¿©¤ÙÊª¤ò¡Ö±óÎ¸¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤ÎÆ»ÆÁ¤Î¶µ²Ê½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿É½¸½¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤ÏÀÎ¤«¤é¡ÖºÇ¸å¤Î°ì¤Ä¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹ñÌ±À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
µþÅÔÀèÃ¼²Ê³ØÂç³Ø ´ÝÅÄÇîÇ·ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø ã·Æ£¹§¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñÅª¤ËÍÍ¡¹¤Ê¸Æ¤ÓÊý¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢§ÀÄ¿¹¡¦ÄÅ·ÚÃÏÊý¡ÖÄÅ·Ú½°¡×
¢§´ØÅì¡Ö´ØÅì¤Î1¤Ä»Ä¤·¡×
¢§Âçºå¡Ö±óÎ¸¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×
¢§·§ËÜ¡ÖÈî¸å¤Î¤¤¤Ã¤Á¤ç»Ä¤·¡×
¢§º´²ì¡Öº´²ì¤ó¤â¤ó¤Î¤¤¤Ã¤Á¤ç»Ä¤·¡×
ÀÄ¿¹¸©¤Ç¤Ï¡ÖÄÅ·Ú½°¡×¤È¸Æ¤Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ã·Æ£¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÌÀ¼£°Ê¹ß¡¢»×Î¸¿¼¤¤¿Í¤Î»ö¤ò¡ØÄÅ·Ú½°¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ê¸Æ¤ÓÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºÇ¸å¤Î1¤Ä¤ËÈ¤¤ò¤Î¤Ð¤·¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¿Í¤Ï¡ÖÄÅ·Ú¤Î±ÑÍº¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£