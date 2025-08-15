昨年のワールドシリーズ王者・ドジャースと最大のライバルチーム・パドレスが、１５日（日本時間１６日）から一大決戦に臨む。

ナ・リーグ西地区は１４日（同１５日）時点で首位は５連勝中のパドレス、４連敗中のドジャースは１ゲーム差の２位。まずはドジャースの本拠地ドジャー・スタジアムで３連戦を行った後、２２日（同２３日）からはペトコ・パークでの３連戦となり、地区優勝の行方を占う重要な１０日間となる。

かねて両チームは激しいつばぜり合いを繰り広げ、今年６月の対戦では死球が飛び交う警告試合となり、両監督は退場、乱闘騒動にまで発展した。そうした渦中の中心にいるのがパドレスのマニー・マチャド内野手（３３）だ。「打倒・ドジャース」への闘争心を一切隠さないスタイルで、ドジャースファンからすっかり嫌われているが、実力は折り紙付き。７月には史上１２人目となる通算３５０本塁打と２０００安打の偉業を達成した。

マチャドもトレードを経験。２０１８年７月にア・リーグのオリオールズからナ・リーグのドジャースに移籍し、翌１９年からパドレスでプレーを続けている。パドレスは今年のトレード期限当日にミラーやＪＰ・シアーズら８選手を獲得するなど、大型補強を敢行。「ＭＬＢ．ｃｏｍ」のＡＪ・カサベル記者はこの日、マチャドが明かした補強前後のチームの変化として「今の打線は以前と大きく変わっているし、当然のことながらリリーフ陣も活躍している」と話したと伝えた。

とはいえ、マチャドが経験したようにトレード移籍してすぐに活躍することは簡単ではない。本人も「同じ立場を経験したことがある。環境の変化、新しい名前や顔、新しいリーグ、異なる地区への対応は難しいものだ。すべてが大変で新しい環境に慣れるまでには少し時間がかかる」としつつ「（新戦力たちが）どう適応しているのかを見ると、彼らは完璧に溶け込んでいる」と自信をみなぎらせたという。

しかも一体化させたのは、オリオールズからトレード加入した内野手のオハーンによると「大物」と称したマチャドやタティス、ダルビッシュらだったそうだ。

パドレスは初戦に先発する予定だったキングが左ヒザの炎症でこの日、１５日間の負傷者リストに入るアクシデントに見舞われたが、避けては通れない同地区のライバル対決の行方は――。