¡Ö¤¹¤¤Þ¤ò¤¢¤±¤Æ¡×ÊÑ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Íè¤Æ¤«¤éÇÛ¿®¼Ô¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£²¿¤«¤¬Éô²°¤ËÆþ¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡©¡¿N2®
¡ØN2¡Ù¡Ê¤¯¤ë¤à¤¢¤¯¤à¡§¸¶ºî¡¢¤Ë¤³¤È¤¬¤á¡§ºî²è/KADOKAWA¡ËÂè14²ó¡ÚÁ´15²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØN¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Îî±à¤Ç¤ÎÃË»ÒÃæ³ØÀ¸5Ì¾¹ÔÊýÉÔÌÀ»ö·ï¡¢¢£¢£¾®³Ø¹»1¥¯¥é¥¹»´»¦»ö·ï¡¢¼«Æ°¼ÖË½Áö2Ì¾»àË´»ö¸Î¡Ä°ìÏ¢¤Î»ö·ï¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤ë¡ÖN¡×¤ÎÊ¸»ú¡£¤½¤Î¼çÈÈ¤ÈÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ç±½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2000Ç¯Á°¤ËÊø²õ¤·¤¿¤Ï¤º¤Î½¡¶µÃÄÂÎ¡ÖN¡×¡£¡ÖN¡×¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡© ¡ÖN¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¤È¤â¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ã¬¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï¡© ÆÉ¤á¤ÐÆÉ¤à¤Û¤É¤Ë¤½¤ÎÆæ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡ØN¡Ù¤«¤é¡¢Âè1´¬¤ÈÂè2´¬¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¿»¿©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÚÉÝ¤¤¾ìÌÌ¤¢¤ê¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï±ÜÍ÷Ãí°Õ¡ª¡Û
