»ä¤ÎÆâ½ï¤ÎÎø¿Í¤ÏÁ´½÷»Ò¼Ò°÷Æ´¤ì¤ÎÈà¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤¿¤Ã¤ÆÊ¿µ¤¡ª¡¿¤¯¤é¤ä¤ß¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯2¡Ê10¡Ë
¡Ö¤Þ¤¸¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿»ä¤¬¤Ê¤¼¤³¤ó¤ÊÌÜ¤Ë¡©¡×½÷À¤¬Íî¤È¤·¤¿¤â¤Î¡¿¤¯¤é¤ä¤ß¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯2¡Ê1¡Ë
¡Ö¤Þ¤¸¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â»ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¤³¤ó¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¦¤Î¡©¡×
Âç¤¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤òÊú¤¨¤ÆÅÅ¼Ö¤ËÍÉ¤é¤ì¡¢½÷À¤¬¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹Ù³°¤Î±Ø¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï±¯¤Î¹ï»²¤ê¡ª¡©
¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤È¼«Éé¤¹¤ë¾¾ËÜÍ´¼Â33ºÐ¤¬Îø¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¹âÅÄ·½²ð¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤Î¹âÅÄ¤Ë¡¢¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Í´¼Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
½÷À¤¬¡Ö¤¯¤é¤ä¤ß¡×¤Ø¤È¤·¤Þ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ËÜ²»¡£¤½¤ì¤¬¤¸¤ï¤ê¤ÈÞú¤ß½Ð¤¿¤È¤¡¢¤µ¤Æ¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥¦¥é¥â¥È¥æ¥¦¥³¡¢¼ëÌîµ¢»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤¯¤é¤ä¤ß¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯ 2¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¥¦¥é¥â¥È¥æ¥¦¥³¡ÊÌ¡²è¡Ë¡¢¼ëÌîµ¢»Ò¡Ê¸¶ºî¡Ë¡¿¡Ø¤¯¤é¤ä¤ß¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯ 2¡Ù