Ì¸Åç»Ô¤Ç15Æü¡¢²Ð»ö¤¬¤¢¤ê½»Âð¤Ê¤É2Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¸Åç·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢Ì¸Åç»Ô¹ñÊ¬¹À¥1ÃúÌÜ¤Ç¡ÖÇúÈ¯²»¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡¢¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¶õÄ´ÀßÈ÷¶È¡¦紱¸µ»Ê¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¤ÈÌÚÂ¤Ê¿²°¤Î¾®²°1Åï¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½120Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
紱¸µ¤µ¤ó¤Ï70Âå¤ÎºÊ¤È40Âå¤ÎÂ©»Ò¤È3¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢½Ð²ÐÅö»þ¡¢紱¸µ¤µ¤ó¤¬1¿Í¤Ç²È¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð»ö¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆÆ¨¤²½Ð¤·Ìµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
紱¸µ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®²°¤Î¤Û¤¦¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
