武藤敬司、″要介護三銃士″集結を報告 ファン大喜び「この三人で旅番組やって欲しい」
元プロレスラーの武藤敬司が14日、エックスを更新し、「要介護三銃士」と同じマット界のレジェンド2人との3ショットを公開し、往年のファンを喜ばせた。
【写真】仲良さそう！ 武藤敬司率いる「要介護三銃士」！
武藤は「久しぶりに要介護三銃士集結！」とつづり、長州力、蝶野正洋との3ショットを公開。「お互い人の話を聞かない！」と、それぞれあくが強いキャラクターの3人がマイペースに交流したことを匂わせた。
武藤と蝶野と言えば、1984年に新日本プロレスに入門した同期として知られ、同じく同期の橋本真也さんと共に、のちに「闘魂三銃士」として90年代から2000年代にかけてマット界を沸かせた。そんな2人より上の世代だった長州は、アントニオ猪木さんが一線を退いた後の新日を取り仕切り、闘魂三銃士をプロデュース。新世代のスターへと押し上げたという関係性でもある。
コメント欄には「皆さんお元気そうで良かったです」「凄い貴重なスリーショット」「この三人で旅番組やって欲しい。めちゃくちゃ面白そう」といったコメントが。また、長州も自身のエックスに同様の3ショットを更新し「何年たってもお前たちは変わらないな 嬉しい事だね」「体調には気をつけて頑張ろうな」と呼びかけている。
引用：「武藤敬司」エックス（@muto_keiji）
