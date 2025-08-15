Ì¸Åç»Ô¤«¤éÃæ·Ñ¡¡½¸Ãæ¹ë±«¤«¤é1½µ´Ö¡¡Éüµì¤äÊÒÉÕ¤±ºî¶ÈÂ³¤¯¤â¸«ÄÌ¤»¤º¡¡¼¯»ùÅç
½¸Ãæ¹ë±«¤«¤é1½µ´Ö¡¢Éüµìºî¶È¤äÊÒÉÕ¤±¤¬Â³¤¯Ì¸Åç»Ô¤Î¸½¾ì¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
È»¿ÍÄ®É±¾ë¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤³¤Î°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¿å¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡¢1.7m¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1½µ´ÖÁ°¤Ï¡¢¥Üー¥È¤Çµß½õ¤µ¤ì¤ë»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»Âð¤ÎÁ°¡¢¥´¥ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¼þÊÕ¤Ë¤ÏºÒ³²¤Ç½Ð¤¿¤´¤ß¡¢²È¶ñ¤Ê¤É¤¬ÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Ì±¤ÎÊý¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤È¡Ö²È¤ÎÃæ¤ÏÊÒÉÕ¤¤¤¿¤¬¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¤Î¥Ü¥ó¥Ù¤¬Î®¤µ¤ì¤ÆÉ÷Ï¤¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¡¢¡Ö¾ö¤¬½Å¤¯¤ÆÉ×ÉØ2¿Í¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÊý¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤¤¡×¡¢¡ÖÀ¸³è²ÈÅÅ¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ÐºÑÅª¤Ê»Ù±ç¤¬Íß¤·¤¤¡×¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í§¿Í¤äÃÏ°è¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¡¢¾¯¤·¤Å¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Éü¶½¤Ø¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Æü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ë¤Ï¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°Ê¾åÌ¸Åç»Ô¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
